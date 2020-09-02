2020-09-02YEKT10:00:00 | Губерния В рамках нацпроекта «Демография» с начала года выплаты на третьего ребенка получили почти 12 тысяч южноуральских семей Источник: пресс-служба правительства Челябинской области









Всего на выплаты в рамках национального проекта «Демография» из федерального и областного бюджетов направлено порядка 900 миллионов рублей.«В июне 2020 года в областное законодательство внесены изменения, в результате выплата на третьего ребенка предоставляется семьям, у которых среднедушевой доход ниже двух прожиточных минимумов. Таким образом, у нас есть возможность оказать поддержку большему количеству семей», – прокомментировала министр социальных отношений Ирина Буторина.Размер выплаты составляет 10 661 рубль. Право на такую помощь от государства при рождении третьего и последующих детей имеют семьи, у которых среднедушевой доход ниже двух прожиточных минимумов на человека (при обращении в 2020 году ниже 22 166 рублей на человека). Пособие назначается до достижения ребенком до трех лет. Важное условие – родители должны быть трудоустроены либо официально признаны безработными.Обращаться за получением выплаты необходимо в управления социальной защиты по месту жительства (по электронной почте). Также заявления можно подать через сайт госуслуг или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.Добавим, новое правило предоставления выплаты действуют только в отношении детей, рожденных после 31 декабря 2019 года. Для тех, кто родился до этой даты, выплата по-прежнему назначается только малоимущим семьям, то есть тем, у кого доход на каждого члена семьи ниже одного прожиточного минимума.Напомним, в реализации национального проекта «Демография» участвуют министерства социальных отношений, образования и науки, физической культуры и спорта, здравоохранения, главное управление по труду и занятости населения региона.В состав национального проекта «Демография» входят 5 региональных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни».Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» включает 5 направлений: единовременное пособие при рождении ребенка; ежемесячная выплата при рождении первого ребенка; выплата областного материнского капитала; ежемесячная выплата при рождении третьего и последующих детей; проведение процедуры ЭКО. Источник: пресс-служба правительства Челябинской областиВсего на выплаты в рамках национального проекта «Демография» из федерального и областного бюджетов направлено порядка 900 миллионов рублей.«В июне 2020 года в областное законодательство внесены изменения, в результате выплата на третьего ребенка предоставляется семьям, у которых среднедушевой доход ниже двух прожиточных минимумов. Таким образом, у нас есть возможность оказать поддержку большему количеству семей», – прокомментировала министр социальных отношенийРазмер выплаты составляет 10 661 рубль. Право на такую помощь от государства при рождении третьего и последующих детей имеют семьи, у которых среднедушевой доход ниже двух прожиточных минимумов на человека (при обращении в 2020 году ниже 22 166 рублей на человека). Пособие назначается до достижения ребенком до трех лет. Важное условие – родители должны быть трудоустроены либо официально признаны безработными.Обращаться за получением выплаты необходимо в управления социальной защиты по месту жительства (по электронной почте). Также заявления можно подать через сайт госуслуг или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.Добавим, новое правило предоставления выплаты действуют только в отношении детей, рожденных после 31 декабря 2019 года. Для тех, кто родился до этой даты, выплата по-прежнему назначается только малоимущим семьям, то есть тем, у кого доход на каждого члена семьи ниже одного прожиточного минимума.Напомним, в реализации национального проекта «Демография» участвуют министерства социальных отношений, образования и науки, физической культуры и спорта, здравоохранения, главное управление по труду и занятости населения региона.В состав национального проекта «Демография» входят 5 региональных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни».Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» включает 5 направлений: единовременное пособие при рождении ребенка; ежемесячная выплата при рождении первого ребенка; выплата областного материнского капитала; ежемесячная выплата при рождении третьего и последующих детей; проведение процедуры ЭКО. AzAzA 2020-09-02YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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