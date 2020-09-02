На Южном Урале появится новый термальный курорт

Фонд развития моногородов выдаст беспроцентный займ 250 млн рублей на строительство термального курорта в Челябинской области – общая стоимость комплекса, который планируется в Миассе, составит более 600 млн.

На заемные средства инвестор, ООО «Крутой берег» (директор Василий Сорока), приобретет оборудование водоподготовки и чаши бассейна. Будущий курорт будет включать в себя два открытых термальных бассейна и один закрытый. В комплексе будут располагаться бани и сауны, а также кафе и ресторан, гостиничные корпуса классом не ниже 4* и медцентр. Будет создано 82 рабочих места.

Проект находится на сопровождении «Территории Бизнеса».

Займ выдан по программе «Финансирование инвестиционных проектов», по которой предприниматели из моногородов могут получить от 5 до 250 млн рублей под 0% и от 250 млн до 1 млрд под 5% годовых на срок до 15 лет с отсрочкой по выплате не более 3 лет. Участие собственными средствами инициатора в проекте – не менее 20%. Заемщик не может иметь просроченной задолженности перед бюджетом и фондами, должен осуществлять инвестиции и создавать новые рабочие места. Важно отсутствие зависимости проекта от деятельности градообразующего предприятия, а также наличие банковской гарантии.

Между Челябинской областью и ФРМ заключены соглашения о сотрудничестве по развитию моногородов Златоуст, Трехгорный, Верхний Уфалей, Миасс и Чебаркуль, в рамках которых Минэкономразвития региона сопровождает инвестпроекты для получения льготного финансирования на их реализацию.

https://dostup1.ru/economics/Na-Yuzhnom-Urale-poyavitsya-novyy-termalnyy-kurort_129621.html