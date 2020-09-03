Заполнить 3-НДФЛ быстрее помогут короткие сценари

Налоговая инспекция сообщает, что заполнить декларацию, если купил квартиру или сдал ее в аренду, теперь возможно буквально в три клика.

Это возможно благодаря коротким сценариям, которые есть в Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц. Достаточно выбрать подходящую ситуацию, пройти краткий опрос – и декларация, в том числе для получения налогового вычета, готова. Пока пользователям доступны семь сценариев:

1. покупка недвижимости;

2. продажа имущества;

3. сдаче жилья в аренду;

4. взносы на инвестирование;

5. взносы на благотворительность;

6. оплата лечения;

7. оплата образования.

С функциональными возможностями и интерфейсом «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» можно ознакомиться в демоверсии. В частности, добавлен раздел «Доходы», теперь в нем содержатся справки о доходах 2-НДФЛ, полученные от работодателя или другого налогового агента, расчеты по страховым взносам, а также сведения о дивидендах из декларации по налогу на прибыль организации.