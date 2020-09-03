Нязепетровск стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

Федеральная комиссия IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды подвела его итоги. Дизайн-проект благоустройства Нязепетровска Челябинской области стал победителем, город получит федеральный гранд – 50 миллионов рублей, которые направят на реализацию проекта благоустройства.«Конкурс проводится уже не первый год. Ежегодно определялось не менее 80 победителей. В этот раз правительство расширило возможности для участия в конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды. Специальная комиссия будет отбирать уже 160 победителей. Соответствующее постановление подписано. Главное, что все представленные проекты делают удобнее для людей малые города и исторические поселения», — заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.В 2020 году Челябинская область направила для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды дизайн-проекты по 10 территориям, включая Нязепетровск. Город представил дизайн проект «Родной берег. Концепция и благоустройства территории набережной Нязепетровска» и одержал победу в номинации «Города с численностью населения до 20 тысяч человек».«Разработка дизайн-проектов, представленных на конкурс, заняла достаточного много времени и сил у администраций городов. Над ними работали и архитекторы, и молодые специалисты – студенты. Кто-то из муниципалитетов привлекает сторонних разработчиков. Будем реализовывать эти проекты», - сообщил первый замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иван Белавкин.Всероссийский конкурс благоустройства проводится ежегодно в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Челябинская область ежегодно (в 2018 году состоялся первый конкурс) участвует в нём. В 2019 году от региона было направлено 8 проектов. Карабаш с проектом «Новый Карабаш – создание городского центра. Аллея ветеранов» стал победителем. Проект будет реализован уже в этом году.В 2020 году в финал вышли 5 проектов (Троицк, Снежинск, Усть-Катав, Верхний Уфалей, Южноуральск). Троицк с проектом «Парк культуры им. Томина» вошел в состав победителей. На реализацию проекта из федерального бюджета выделено 90 млн рублей.
Источник: Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области