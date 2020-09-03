Добровольцы проведут уборку прибрежной зоны озера Тургояк

Всероссийский конкурс «Народный участковый» проводится в России уже в восьмой раз. Лучшего участкового уполномоченного полиции граждане выбирают посредством онлайн-голосования на официальном сайте ГУ МВД России по Челябинской области (на районном и региональном уровне) и МВД России Подробнее
В субботу, 5 сентября, в Миассе, в районе озера Тургояк состоится уборка территории после летнего сезона. Инициаторами массовой уборки выступила команда проекта «Чистый Тургояк». Команда проекта проведет уборку в двух местах: на участке за базой отдыха «Кристалл» и в районе «Серебряных песков». Часть собранных отходов будет отправлена на переработку. Организаторы проекта «Разделяйка» проведут краткий экскурс по переработке вторсырья и расскажут, как нужно отдыхать на природе без вреда для окружающей среды.Организаторы обещают доставить добровольцев до Тургояка на бесплатных автобусах. Которые будут отходить в 11.00 от двух точек – ДК «Прометей» и ДК «Автомобилестроителей». Также участников субботника обеспечат мешками для мусора, перчатками, инвентарём и бесплатным обедом. Регистрация на субботник через форму по ссылке.