Южноуральским предпринимателям, применяющим систему налогообложения в виде ЕНВД, необходимо выбрать другие режимы налогообложения

Всероссийский конкурс «Народный участковый» проводится в России уже в восьмой раз. Лучшего участкового уполномоченного полиции граждане выбирают посредством онлайн-голосования на официальном сайте ГУ МВД России по Челябинской области (на районном и региональном уровне) и МВД России Подробнее
С 1 января 2021 система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) не применяется. Это значит, что сегодняшние плательщики ЕНВД автоматически будут сняты с учета и нужно до конца 2020 года выбрать новый налоговый режим. В противном случае их переведут на общий режим налогообложения.В Челябинской области 50 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих ЕНВД. Налогоплательщики, использующие единый налог на вмененный доход, могут перейти на следующие режимы налогообложения: на упрощённую систему налогообложения; предприниматели, привлекающие при осуществлении своей деятельности не более 15 работников, могут перейти на патентную систему налогообложения.Индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников, могут перейти на специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», введенный в Челябинской области с начала года. На сегодняшний день в качестве «самозанятых» зарегистрировались более 21 тыс. жителей региона, - ежедневно количество граждан, выбравших новый налоговый режим увеличивается более чем на100 человек.При применении указанных режимов налогоплательщики освобождаются от уплаты тех же налогов, что и при ЕНВД: налог на прибыль организаций (НДФЛ), налог на добавленную стоимость, налог на имущество организаций (физических лиц).С выбором подходящей системы налогообложения налогоплательщикам в несколько кликов помогут определиться электронные услуги, представленные на сайте ФНС России: «Выбор подходящего режима налогообложения» и «Налоговые калькуляторы».