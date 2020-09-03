2020-09-03YEKT11:00:00 | Губерния Библиотека равных возможностей откроется в Магнитогорске Источник: АНО «Национальные приоритеты»









24 сентября в Магнитогорске на базе Центральной библиотеки имени Б. Ручьева откроется вторая библиотека нового поколения. Модернизация состоялась благодаря победе в конкурсе на создание модельной библиотеки в рамках реализации национального проекта «Культура».Неотъемлемое условие модернизации учреждения – создание доступной среды для пользователей со специальными потребностями. К таким относятся люди с ограниченными возможностями здоровья, маломобильные группы населения.«Мы стремимся устранить любые преграды на пути к саморазвитию и общению для наших читателей, в том числе и со специальными потребностями. Поэтому автоматизированная среда и специальные технические приспособления будут окружать наших пользователей буквально с порога», – рассказала директор объединения городских библиотек Элеонора Потапова.Удобный и безопасный пандус, коляска для инвалидов, гусеничный подъемник и мнемоплитка – все это позволит беспрепятственно попасть в библиотеку людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата и зрения. Для людей с ограниченными возможностями здоровья предназначены также две тактильные мнемосхемы, индукционная система для слабослышащих пользователей, электронный ручной видеоувеличитель, клавиатура с большими кнопками для читателей-инвалидов по зрению.К открытию библиотеки здесь появится специализированный книжный фонд – более 70 печатных и звуковых книг для инвалидов по зрению всех возрастных групп. Это стало возможным благодаря сотрудничеству магнитогорских библиотекарей с Челябинской областной специальной библиотекой.Открытие библиотеки нового поколения – это новые возможности для всех пользователей ЦГБ имени Б. Ручьева. Современная библиотека позволит раздвинуть границы взаимодействия людей со специальными потребностями, вовлечь их в культурную и социальную жизнь и помочь социальной адаптации. Источник: АНО «Национальные приоритеты»24 сентября в Магнитогорске на базе Центральной библиотеки имени Б. Ручьева откроется вторая библиотека нового поколения. Модернизация состоялась благодаря победе в конкурсе на создание модельной библиотеки в рамках реализации национального проекта «Культура».Неотъемлемое условие модернизации учреждения – создание доступной среды для пользователей со специальными потребностями. К таким относятся люди с ограниченными возможностями здоровья, маломобильные группы населения.«Мы стремимся устранить любые преграды на пути к саморазвитию и общению для наших читателей, в том числе и со специальными потребностями. Поэтому автоматизированная среда и специальные технические приспособления будут окружать наших пользователей буквально с порога», – рассказала директор объединения городских библиотек.Удобный и безопасный пандус, коляска для инвалидов, гусеничный подъемник и мнемоплитка – все это позволит беспрепятственно попасть в библиотеку людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата и зрения. Для людей с ограниченными возможностями здоровья предназначены также две тактильные мнемосхемы, индукционная система для слабослышащих пользователей, электронный ручной видеоувеличитель, клавиатура с большими кнопками для читателей-инвалидов по зрению.К открытию библиотеки здесь появится специализированный книжный фонд – более 70 печатных и звуковых книг для инвалидов по зрению всех возрастных групп. Это стало возможным благодаря сотрудничеству магнитогорских библиотекарей с Челябинской областной специальной библиотекой.Открытие библиотеки нового поколения – это новые возможности для всех пользователей ЦГБ имени Б. Ручьева. Современная библиотека позволит раздвинуть границы взаимодействия людей со специальными потребностями, вовлечь их в культурную и социальную жизнь и помочь социальной адаптации. AzAzA 2020-09-03YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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