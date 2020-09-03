2020-09-03YEKT15:00:00 | Губерния В Челябинске обсудили гармонизацию этноконфессиональных отношений Источник: МКУ «Центр народного единства»









3 сентября в Челябинске состоялся круглый стол «Духовная безопасность в условиях инфодемии». Мероприятие стало дискуссионной платформой для обсуждения широкого спектра вопросов в сфере обеспечения национальной безопасности.Площадка объединила представителей регионального педагогического и научных сообществ, общественных объединений, а также специалистов, ответственных за реализацию государственной национальной политики и профилактику экстремистских проявлений.«Одной из задач сегодняшнего мероприятия является экспертное обсуждение вопросов духовной безопасности в текущих условиях, обмен опытом между представителями-участниками круглого стола и выработка новых решений, которые будут осуществлены профильными организациями», – рассказала советник председателя Общественной палаты Челябинской области Эльвина Ягнакова.В ходе круглого стола специалисты отметили, что в 2020 году им пришлось столкнуться с новыми реалиями в сфере духовной безопасности, а также проблемами вовлечения молодежи в деструктивные практики и, соответственно, выработать новые методы для гармонизации этноконфессиональных отношений.«Духовная безопасность – всегда актуальная тема. Вопросы, которые существовали, дополняются новыми формами, меняют методы и подходы. Важно, что в Челябинской области ведется мониторинг ситуации, идет работа по анализу и выработке разных механизмов противодействия тем угрозам, которые возникают. Каждое ведомство получает свой объем информации, разрабатывает свои методы, и такие круглые столы важны, чтобы мы могли высказаться, поделиться информацией, которую собрали в рамках своего ведомства, чтобы потом взять на вооружение. Это наша совместная работа по созданию безопасного интернета, по созданию безопасных условий для образования», – рассказал начальник Управления общественных связей Правительства Челябинской области Дмитрий Семенов.По итогам обсуждения были даны рекомендации о создании единой системы международных коммуникаций, развитии комплексной системы профилактики угроз духовной безопасности с участием органов власти, институтов гражданского общества, научных и образовательных центров. В качестве одной из таких мер станет запуск второго регионального конкурса социальной рекламы «Мир без страха».Отметим, что особый акцент при реализации национальной устойчивости будет сделан на работе с молодежью. Так, в учебных учреждениях Южного Урала будут разрабатываться и распространяться памятки и буклеты по медиабезопасности на разных языках, а также реализовываться проекты по развитию медиасреды как позитивной площадки коммуникации.Справочно: Инфодемия – это информационная эпидемия, предполагающая распространение дезинформации, слухов, сплетен, домыслов о различных кризисных ситуациях, которые приводят к панике. Источник: МКУ «Центр народного единства»3 сентября в Челябинске состоялся круглый стол «Духовная безопасность в условиях инфодемии». Мероприятие стало дискуссионной платформой для обсуждения широкого спектра вопросов в сфере обеспечения национальной безопасности.Площадка объединила представителей регионального педагогического и научных сообществ, общественных объединений, а также специалистов, ответственных за реализацию государственной национальной политики и профилактику экстремистских проявлений.«Одной из задач сегодняшнего мероприятия является экспертное обсуждение вопросов духовной безопасности в текущих условиях, обмен опытом между представителями-участниками круглого стола и выработка новых решений, которые будут осуществлены профильными организациями», – рассказала советник председателя Общественной палаты Челябинской областиВ ходе круглого стола специалисты отметили, что в 2020 году им пришлось столкнуться с новыми реалиями в сфере духовной безопасности, а также проблемами вовлечения молодежи в деструктивные практики и, соответственно, выработать новые методы для гармонизации этноконфессиональных отношений.«Духовная безопасность – всегда актуальная тема. Вопросы, которые существовали, дополняются новыми формами, меняют методы и подходы. Важно, что в Челябинской области ведется мониторинг ситуации, идет работа по анализу и выработке разных механизмов противодействия тем угрозам, которые возникают. Каждое ведомство получает свой объем информации, разрабатывает свои методы, и такие круглые столы важны, чтобы мы могли высказаться, поделиться информацией, которую собрали в рамках своего ведомства, чтобы потом взять на вооружение. Это наша совместная работа по созданию безопасного интернета, по созданию безопасных условий для образования», – рассказал начальник Управления общественных связей Правительства Челябинской области.По итогам обсуждения были даны рекомендации о создании единой системы международных коммуникаций, развитии комплексной системы профилактики угроз духовной безопасности с участием органов власти, институтов гражданского общества, научных и образовательных центров. В качестве одной из таких мер станет запуск второго регионального конкурса социальной рекламы «Мир без страха».Отметим, что особый акцент при реализации национальной устойчивости будет сделан на работе с молодежью. Так, в учебных учреждениях Южного Урала будут разрабатываться и распространяться памятки и буклеты по медиабезопасности на разных языках, а также реализовываться проекты по развитию медиасреды как позитивной площадки коммуникации.Инфодемия – это информационная эпидемия, предполагающая распространение дезинформации, слухов, сплетен, домыслов о различных кризисных ситуациях, которые приводят к панике. AzAzA 2020-09-03YEKT15:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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