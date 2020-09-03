Южноуральцы могут получить персональную консультацию специалистов ПФР по телефону

Всероссийский конкурс «Народный участковый» проводится в России уже в восьмой раз. Лучшего участкового уполномоченного полиции граждане выбирают посредством онлайн-голосования на официальном сайте ГУ МВД России по Челябинской области (на районном и региональном уровне) и МВД России Подробнее
Чтобы получать по телефону не общую, а персональную консультацию специалистов Пенсионного фонда необходимо назвать кодовое слово.Формат дистанционных консультаций с использованием кодового слова удобен для всех категорий граждан, но особенно – для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями, так как это позволяет свести к минимуму личные посещения клиентской службы ПФР.Кодовое слово гражданин определяет самостоятельно в Личном кабинете гражданина на официальном сайте Пенсионного фонда. Для этого необходимо войти в свой Личный кабинет гражданина с помощью логина и пароля от портала госуслуг, в верхней части сайта нажать на свои ФИО, затем в строке «Настройки идентификации личности посредством телефонной связи» задать желаемое кодовое слово, после чего данная информация будет мгновенно принята управлением ПФР. Кроме этого, определить самостоятельно кодовое слово и подать соответствующее заявление можно в клиентской службе ПФР.В дальнейшем при необходимости получить персональную информацию по телефону гражданину потребуется сообщить специалисту ПФР свое кодовое слово, а также назвать ФИО и номер СНИЛС. Если все данные окажутся верными и позволят однозначно установить личность гражданина, информация будет предоставлена.С начала 2020 года на справочные телефоны управлений ПФР поступило более 216 тысяч обращений. При этом ежемесячно специалисты ведомства регистрируют около 29 тысяч звонков от южноуральцев.