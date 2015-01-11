Впервые в Челябинской области в пятиэтажном многоквартирном доме плоскую крышу заменили на скатную по программе капитального ремонта

Такой вид переустройства позволяет продлить срок службы кровли почти в три раза, при этом она проста в эксплуатации, надёжно защищает дом от атмосферных осадков. К тому же, даже при условии превышения стоимости устройства скатных крыш над плоскими, с учетом увеличения межремонтного срока, экономический эффект очевиден.«Скатные крыши зарекомендовали себя многими столетиями. Сегодня мы посмотрели крышу дома по адресу Блюхера, 7 А. Это первый опыт переустройства кровли в скатную на пятиэтажных домах в нашем регионе в рамках работ по капитальному ремонту. Будем надеяться, что опыт будет удачным и региональный оператор и дальше массово сможет его тиражировать», –сообщил заместитель Губернатора Челябинской области Сергей Шаль.Вице-губернатор отметил, что по нормативам плоскую крышу положено ремонтировать каждые десять лет, но, в случае ее переустройства в скатную, межремонтный срок конструкции увеличивается до 30 лет. Соответственно, даже при учете того, что стоимость скатной кровли превышает стоимость плоской в 1,5 раза, срок ее эксплуатации увеличивается в 3 раза, а надежность такого покрытия безусловно намного выше.Ранее в регионе уже проводились аналогичные работы, но на домах меньшей этажности: для двухэтажных многоквартирных домов без организации водостока и для четырехэтажных домов с организованным водостоком. В соответствии с технической политикой регионального оператора покрытие таких кровель производится из металлического профилированного листа с полимерным покрытием, толщиной от 0,7 мм, а также профилем не менее 35-44 мм.«Региональный оператор капитального ремонта начал переделывать крыши из плоских в скатные на двухэтажных многоквартирных домах еще два года назад. В начале весны 2020 года мы провели аналогичную работу на четырехэтажном доме в Карабаше, – пояснил генеральный директор регионального оператора капитального ремонта Челябинской области Вадим Борисов. – Мы хотим, начиная с 2021 года, все плоские кровли домов до пяти этажей включительно переустраивать в скатные. Это больше четырех тысяч домов на всей территории Челябинской области. Это позволит: во-первых, сократить срок межремонтного интервала, во-вторых, улучшить технические характеристики текущей эксплуатации, в-третьих, усовершенствовать эстетический вид домов».Стоит отметить, что Челябинская область первая приняла решение о массовом переустройстве крыш за счет фонда капитального ремонта. По сути, такая технология будет применяться на каждом пятом доме, включенном в региональную программу капитального ремонта. В других регионах такие работы проводились точечно, на Южном Урале это будет системной работой.Жители дома на улице Блюхера, 7 «А» давно добивались кардинального решения вопроса по замене кровли. Такие крыши как здесь часто страдают от перепада температур, механических повреждений и нагрузок. Новая кровля из оцинкованного железа, установленная на многоквартирном доме, намного надежнее и долговечнее предыдущей.Справочно: Проанализировав опыт работы по ремонту разных видов крыш: скатных шиферных, плоских мастичных, при очередной актуализации технической политики, Региональным оператором принято решение при проведении капитального ремонта крыш на многоквартирных домах этажностью от одного до пяти на территории Челябинской области предусмотреть переустройство плоской кровли в скатную.Такое решение важно принимать уже на этапе проектирования с обязательным проведением расчетов нагрузок: ветровых, снеговых и на несущие конструкции.