ГТРК «Южный Урал» победила в конкурсе роликов об участниках Великой Отечественной войны

Работа шеф-редактора ГТРК «Южный Урал» Анны Селезневой о прабабушке Марии Ципилёвой стала победителем конкурса народных видеороликов «Я горжусь». Участие во всероссийском конкурсе к 75-летию Победы, который стартовал в феврале, приняли сотни человек. Все они записали видеорассказы о своих предках – их подвигах в Великой Отечественной войне. Итоги объявили 3 сентября – в день, когда в России отмечают окончание Второй мировой войны.Работа Анны Селезневой под названием «Судьба матери» была признана лучшей. В видеоролике – рассказ о двоюродной прабабушке Марии Ципилёвой. Четверо ее сыновей ушли на фронт, прошли всю войну и вернулись домой.Жюри отметило драматургическое построение истории, выдающиеся эмоциональные качества и высокие художественные достоинства рассказа.«Участие в конкурсе – это желание сохранить память. Мы встречались с родственниками, встреча была не одна, и в процессе этой работы ты понимаешь на самом деле, для чего ты это делаешь. Ты делаешь это для своих близких, для своей семьи, потому что в их глазах – ожидание. Все дочери этих бравых мужчин несли фотографии, вспоминали детали. Когда мы начали общаться, эта история становилась все глубже, драматичнее и интереснее. Мне хочется, чтобы наши дети знали, передавали эту историю. Может быть, этот ролик приблизит историю нашей семьи к нашим детям», – поделилась Анна Селезнева.Организаторы называют целью конкурса создание общенародной летописи войны. Ролики победителей покажут в эфирах телеканалов «История» и «Моя Планета».