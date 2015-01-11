ГТРК «Южный Урал» победила в конкурсе роликов об участниках Великой Отечественной войны

Всероссийский конкурс «Народный участковый» проводится в России уже в восьмой раз. Лучшего участкового уполномоченного полиции граждане выбирают посредством онлайн-голосования на официальном сайте ГУ МВД России по Челябинской области (на районном и региональном уровне) и МВД России Подробнее