В МФЦ начато предоставление новой услуги Пенсионного фонда РФ

С 15 августа 2020 года в многофункциональном центре города Озерска начали оказывать новую услугу Пенсионного фонда Российской Федерации:

Прием заявления для размещения сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ребенка-инвалида, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов».

Даная услуга предоставляется вне зависимости от места жительства или места пребывания заявителя в пределах Российской Федерации (по экстерриториальному принципу).

Государственная услуга предоставляется в целях реализации права на бесплатное использование мест для парковки транспортного средства, которым управляют указанные граждане или на котором перевозят таких граждан.

Для включения сведений о ТС, управляемом инвалидом, или ТС, перевозящим инвалида (ребенка-инвалида) в ФГИС «Федеральный реестр инвалидов» необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность и заявление.

При обращении через представителя необходимо подтвердить полномочия документально.

Документами, подтверждающими полномочия организации, на которую возложено исполнение обязанностей опекунов или попечителей, являются учредительные документы организации и документ, выдаваемый органом опеки и попечительства.

Более подробную информацию можно узнать на сайте МФЦ, по телефону 2-01-10, или обратиться за консультацией непосредственно к специалистам МФЦ по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, д. 62, первый этаж.

Напоминаем, что данную услугу можно также получить через Портал Госуслуг.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/44219/