Новички Озёрского «Золотого петушка» покорили первую вершину

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20 минут с … археологом. Ноябрь 2019

Бизнес-школа. Ноябрь 2019

Юбилейный концерт в ДК «Строитель». Ноябрь 2019

20 минут со... скаутом модельного агентства. Ноябрь 2019

Концерт бардовской песни. Октябрь 2019

Пришла пора платить налоги. Октябрь 2019

Трио "Трое". Концерт. Сентябрь 2019

Репортаж из "Клумбы". Сентябрь 2019

Мюзик-холл "Премьера". Август 2019

20 минут с... путешественницей. Август 2019

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20 минут с ... психологом. Май 2019

Творческая гостиная с В.Шестаковой

Концерт выпускников ОГКИ

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Посадка деревьев. Май 2019

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Чемпионат России. Апрель 2019

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Об Управляющих компаниях. Март 2019

Посвящение Цветаевой. Март 2019

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Влад Шуман и его проект. Февраль 2019

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Интервью с В.Азимовым. Февраль 2019

"Памяти маэстро". Январь 2019

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Встреча с А.Бурцевым. Ноябрь 2018

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Университет третьего возраста. Выпускной. Апрель 2018

ММПКХ и бардак. Апрель 2018

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Весна на Егозе. Море снега и эмоций)))) Апрель 2018

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Новые планы по благоустройству Озёрска. Апрель 2018

Пожарная безопасность в ТРК "Фестиваль". Апрель 2018

Горнолыжный Озёрск. Март 2018

Озёрский фотоклуб. Март 2018

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Строительство игровой в детской больнице. Февраль 2018

Фрагмент интервью о спортивной жизни города. февраль 2018

О выставке "Start в Art". Февраль 2018

И.М.Сбитнев о голосовании за благоустройство города. Февраль 2018

Светлана Худякова о Фестивалях февраля 2018

Интервью с Л.В.Горбуновой. Январь 2017

Союз садоводов Озёрска. Январь 2018.

Крещение Господне. Январь 2018

"Малые добрые дела депутатов". Январь 2018

О правилах благоустройства парковок. Январь 2018

2018ый пришел в Озёрск!

О новых лифтах (декабрь 2017)

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М.И.Похлебаев подводит итоги 2018 года

Горы мусора и горы проблем на Дзержинского 52 и 54

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ВИЧ в Озёрске

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Благоустройство двора по Свердлова, 3.

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Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

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Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

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Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

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Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

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Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

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Новички Озёрского «Золотого петушка» покорили первую вершину

Коллектив Озерского театра кукол «Золотой петушок» отметил открытие нового 69-го театрального сезона неформально, вне стен и сцены театра. Для знакомства с его новым пополнением - выпускниками разных театральных вузов на этот раз была выбрана гора Егоза. С покорения её вершин, со знакомства с красотами окрестностей Озёрска входили в дружный творческий коллектив его новички.

Вот как объяснила такой необычный приём «новобранцев» в ряды «Золотого петушка» руководитель литературной части театра Наталья Светличная: «Из- за самоизоляции у нас была нарушена хорошая традиция – по завершению сезона выезжать всем коллективом на природу. С приходом новых молодых актёров решили этот пробел восполнить и, прежде чем они начнут покорять творческие вершины, принять их в нашу семью и влюбить в природу Урала».

Новички Озёрского «Золотого петушка» покорили первую вершину

В Озерск вчерашние выпускники приехали со своими куклами, и в день знакомства на Егозе под бурные аплодисменты представили себя и своих любимых персонажей коллективу "Золотого петушка".

Новички Озёрского «Золотого петушка» покорили первую вершину

«Поездка на Егозу меня очень вдохновила, - поделилась впечатлениями от необычного посвящения в актеры выпускница кафедры театра кукол Екатеринбургского государственного театрального института (мастерская Н.Г. Холмогоровой) Александра Горбунова. - Я ощутила себя частицей большой дружной семьи. Такое чувство возникло по дороге на вершину горы. Путь оказался нелёгким, но все были настроены решительно и помогали друг другу при подъёме. Наши усилия действительно стоили того. Увидели красоту Урала, такая панорама открылась, аж дух захватило!

Со мной поднимался барашек Бяша - моя экзаменационная работа по дисциплине "технология театральной куклы". Он забавно открывает рот и двигает копытцами. Но на гору поднимался в моем рюкзачке, ведь оживает кукла только в руках кукольника…».

«Никогда не думала, что смогу стать актрисой и открыть для себя театр. Мне трудно объяснить, как это случилось. Наверное, так сложилась судьба. И после этого я верю, что все в жизни происходит неслучайно. Этот сезон мой первый, и я надеюсь, он меня не разочарует, - сказала выпускница Челябинского института искусств им. П.И. Чайковского Сабина Ильсимбетова. - В Озерск я приехала со своей первой самодельной куклой. Это Петрушка - его я делала на первом курсе института. С тех пор это мой театральный талисман. Приехав в Озерский театр кукол, я почувствовала, что меня ждали, от этого на душе тепло и комфортно. А восхождение на Егозу меня и удивило, и вдохновило. Эмоции переполняют. Когда я была на вершине, я чувствовала свободу, которая нужна каждому человеку!».

А вот мнение выпускника Новосибирского театрального института Никиты Пряхина: «Входить в новый коллектив всегда волнительно. За четыре года обучения привыкаешь к своим однокурсникам, знаешь, что от них можно ожидать, на что они способны. В новом же коллективе приходится выстраивать отношения с нуля.

В поездке на Егозу я увидел команду, сплочённую одной главной идеей – верному служению и продвижению своего искусства. Для посвящения в актёры и моей презентации в «горном» капустнике я сделал новую куклу. Лисёнок Веня родился в Озерске. Вся конструкция от каркаса лапок до внешней обшивки была собрана из подручных материалов. Интересно было творить, делать своими руками рыжего хитреца. Если работа приносит удовольствие тебе и нравится другим, значит, ты уже чего-то стоишь. От своего первого театрального сезона ожидаю более глубокого знакомства с профессией артиста театра кукол. Хочется понять, чем отличаются наши репетиции в институте от серьёзной работы в профессиональном театре».

Новички Озёрского «Золотого петушка» покорили первую вершину

Первые аплодисменты для новичков прозвучали на Егозе. Первая вершина покорена и покорила. И сейчас в театре началась горячая пора вводов актёров (в том числе и начинающих) в спектакли действующего репертуара и подготовка к открытию сезона.

В День знаний Александра Горбунова и Никита Пряхин дебютировали в праздничной интермедии «Капризная принцесса идет в школу». А Сабина Ильсимбетова приняла участие в спектакле «Дорожная азбука» и рассказал малышам, как правильно и безопасно вести себя на улице.

 

https://uralpress.ru/news/kultura/novichki-ozyorskogo-zolotogo-petushka-pokorili-pervuyu-vershinu

2020-09-08YEKT08:38:00

Ключевые теги: театр кукол, Озёрск, актёры, гора Егоза.

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