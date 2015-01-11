В Челябинской области предприниматели получили первые субсидии по программе переоборудования транспорта на природный газ

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На Южном Урале программа перевода транспортных средств на использование метана (КПГ) набирает обороты. Четыре пункта переоборудования, вошедшие в региональный реестр, уже получили первые субсидии в размере 2,4 млн рублей на компенсацию скидки, которую они предоставляют своим клиентам.Перечень пунктов переоборудования транспортных средств на использование газа в Челябинской области формируется с начала лета. В него могут попасть организации и индивидуальные предприниматели, соответствующиеопределенным требованиям: в том числе это наличие необходимых сертификатов и опыта переоборудования, достаточного количества постов переоборудования и накопительной площадки.На сегодня реестр включает в себя уже 8 таких точек.Все они могут установить газобаллонное оборудование со скидкой, а недополученные при этом доходы будут компенсироваться им субсидиями из областного бюджета.«В 2020 году на такие выплаты в бюджете региона заложено 14,5 млн рублей. В дальнейшем объем финансирования планируется значительно увеличить. До конца года должно быть переоборудовано более 150 единиц транспортных средств. С планом, уверен, справимся. Тем более, популярность газомоторного топлива постепенно растет: потребитель начинает видеть выгоду в экономии на топливе, ведь газ в 2,5 раза дешевле бензина. Свою лепту вносит и экологическая сознательность южноуральцев, а также повышающаяся грамотность населения касательно безопасности и легкости установки и регистрации газобаллонного оборудования», – комментирует заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.Напомним, что в июне правительство Российской Федерации приняло постановление, предусматривающее возможность малому и среднему бизнесу, а также гражданам, включая самозанятых, в 2020 году перевести технику на природный газ за 1/3 от стоимости. Кроме того, одновременно с субсидией из бюджета владельцы могут получить поддержку в рамках маркетинговой программы ООО «Газпром-газомоторное топливо», размер которой составит ещё около 30% от стоимости перевода автомобиля на метан.На сайте минэкономразвития Челябинской области создана обновляемая публикация с самыми свежими данными по программе, а также алгоритмами действий как для владельцев транспортных средств, так и для пунктов переоборудования. Она доступна по ссылке.