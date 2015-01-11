2020-09-08YEKT08:00:00 | Губерния Ученые ЮУрГУ синтезировали препарат с антимикробными и противогрибковыми свойствами Источник: Южно-Уральский государственный университет









Новые химические соединения, подавляющие развитие вирусов и грибков, синтезировали ученые Южно-Уральского государственного университета и Института органической химии им. Н. Д. Зелинского Российской академии науквместе с международной командой специалистов. Исследование стало существенным шагом в оптимизации антивирусных и противогрибковых соединений. Результаты фундаментальной работы были опубликованы в журнале первого квартиля Antibiotics. Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году.Ученые ЮУрГУ и ИОХ РАН несколько лет активно работают над разработкой антибиотиков и противогрибковых препаратов. Научный интерес объясняется сопротивляемостью вирусов и грибков к уже существующим лекарствам.«Эта серия результатов является важным шагом в направлении развития медицинской химии путем оптимизации антимикробных соединений с потенциалом лечения резистентных бактерий и грибковых инфекций. Важность результатов состоит в том, что одни и те же препараты могут быть использованы для лечения грибковых, микробных, ВИЧ, рака и других заболеваний, что делает их разработку перспективной в практическом плане», – рассказал профессор Южно-Уральского государственного университета и сотрудник Института органической химии РАН Олег Ракитин.В будущем ученые исследуют действие синтезированных соединений для борьбы с заболеваниями со схожим механизмом лечения.ЮУрГУ – участник Проекта «5-100», призванного повысить конкурентоспособность российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров. Источник: Южно-Уральский государственный университетНовые химические соединения, подавляющие развитие вирусов и грибков, синтезировали ученые Южно-Уральского государственного университета и Института органической химии им. Н. Д. Зелинского Российской академии науквместе с международной командой специалистов. Исследование стало существенным шагом в оптимизации антивирусных и противогрибковых соединений. Результаты фундаментальной работы были опубликованы в журнале первого квартиля Antibiotics. Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году.Ученые ЮУрГУ и ИОХ РАН несколько лет активно работают над разработкой антибиотиков и противогрибковых препаратов. Научный интерес объясняется сопротивляемостью вирусов и грибков к уже существующим лекарствам.«Эта серия результатов является важным шагом в направлении развития медицинской химии путем оптимизации антимикробных соединений с потенциалом лечения резистентных бактерий и грибковых инфекций. Важность результатов состоит в том, что одни и те же препараты могут быть использованы для лечения грибковых, микробных, ВИЧ, рака и других заболеваний, что делает их разработку перспективной в практическом плане», – рассказал профессор Южно-Уральского государственного университета и сотрудник Института органической химии РАН.В будущем ученые исследуют действие синтезированных соединений для борьбы с заболеваниями со схожим механизмом лечения.ЮУрГУ – участник Проекта «5-100», призванного повысить конкурентоспособность российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров. AzAzA 2020-09-08YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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