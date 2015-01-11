2020-09-08YEKT10:00:00 | Губерния Стали известны имена победителей конкурса «Молодой предприниматель Челябинской области» Источник: МФЦ «Территория бизнеса»









Конкурс «Молодой предприниматель Челябинской области» – региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России». В этом году мероприятие юбилейное – впервые его провели 10 лет назад. Заявки на участие подали 200 представителей малого и среднего бизнеса, но только 100 из них решились презентовать свой проект команде экспертов. Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Популяризация предпринимательства».На открытии очного этапа конкурса с приветственным словом к участникам обратился вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук. По его словам, молодежное предпринимательство отличают такие качества, как инновационность мышления, высокая мобильность, гибкость подходов, быстрота реакции по освоению новых рынков.«Думаю, что именно молодые предприниматели определят, какой будет экономика, например, через 10 лет. Региональное правительство, в свою очередь, может повлиять на этот процесс с помощью создания благоприятных условий для развития этого вида предпринимательства», – прокомментировал Егор Ковальчук, вице-губернатор Челябинской области.По итогам очного отбора определились 18 финалистов. Все они отправятся в бизнес-лагерь в Крыму. Но только 7 из них, кто занял первые места в каждой из номинаций, представят Челябинскую область на всероссийском этапе. Их имена:



Анна Чекрыжева (номинация «Производство»).







Джейран Мамедова («Социальное предпринимательство»).







Семен Ежов («Сфера услуг»).







Алена Полуянова («Торговля»).







Дамир Хасанов («Интернет-предпринимательство»).







Марина Яковлева («Инновационное предпринимательство»).







Сергей Мигулин («Франчайзинг»).



«Конкурс в этом году – особенный. Впервые за 10 лет проведения с наибольшей конкуренцией столкнулись участники, чей бизнес действует в сфере интернет-предпринимательства. До этого по количеству заявок лидировали номинации «Сфера услуг» и «Торговля». Это говорит о том, что молодые предприниматели моментально перестроились под сложившиеся обстоятельства нынешнего года, переориентировав свой бизнес», – прокомментировал Артур Юсупов, генеральный директор Фонда развития предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса. Победители, которые отправятся защищать честь региона на всероссийском этапе, прошли дополнительное обучение. Финал будет проходить в Уфе. Организатором конкурса в регионе является Фонд развития предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса при поддержке правительства Челябинской области. Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Популяризация предпринимательства». Источник: МФЦ «Территория бизнеса»Конкурс «Молодой предприниматель Челябинской области» – региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России». В этом году мероприятие юбилейное – впервые его провели 10 лет назад. Заявки на участие подали 200 представителей малого и среднего бизнеса, но только 100 из них решились презентовать свой проект команде экспертов. Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Популяризация предпринимательства».На открытии очного этапа конкурса с приветственным словом к участникам обратился вице-губернатор Челябинской области. По его словам, молодежное предпринимательство отличают такие качества, как инновационность мышления, высокая мобильность, гибкость подходов, быстрота реакции по освоению новых рынков.«Думаю, что именно молодые предприниматели определят, какой будет экономика, например, через 10 лет. Региональное правительство, в свою очередь, может повлиять на этот процесс с помощью создания благоприятных условий для развития этого вида предпринимательства», – прокомментировалвице-губернатор Челябинской области.По итогам очного отбора определились 18 финалистов. Все они отправятся в бизнес-лагерь в Крыму. Но только 7 из них, кто занял первые места в каждой из номинаций, представят Челябинскую область на всероссийском этапе. Их имена:Анна Чекрыжева (номинация «Производство»).Джейран Мамедова («Социальное предпринимательство»).Семен Ежов («Сфера услуг»).Алена Полуянова («Торговля»).Дамир Хасанов («Интернет-предпринимательство»).Марина Яковлева («Инновационное предпринимательство»).Сергей Мигулин («Франчайзинг»).«Конкурс в этом году – особенный. Впервые за 10 лет проведения с наибольшей конкуренцией столкнулись участники, чей бизнес действует в сфере интернет-предпринимательства. До этого по количеству заявок лидировали номинации «Сфера услуг» и «Торговля». Это говорит о том, что молодые предприниматели моментально перестроились под сложившиеся обстоятельства нынешнего года, переориентировав свой бизнес», – прокомментировалгенеральный директор Фонда развития предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса. Победители, которые отправятся защищать честь региона на всероссийском этапе, прошли дополнительное обучение. Финал будет проходить в Уфе. Организатором конкурса в регионе является Фонд развития предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса при поддержке правительства Челябинской области. Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Популяризация предпринимательства». AzAzA 2020-09-08YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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