2020-09-08YEKT12:00:00 | Губерния Концепцию музейно-образовательного комплекса «Притяжение» в Магнитогорске разработает российская компания Ascreen Музейно-образовательный комплекс «Притяжение» станет частью одноименного комплексного проекта по застройке территории общей площадью более 400 га, где будут расположены спортивные и культурные объекты, разбит парк площадью более 100 га, устроены ландшафтные объекты – искусственное озеро и рукотворный холм.Разработкой концепции музейно-образовательного комплекса займется компания Ascreen в консорциуме с немецким музейным бюро Atelier Brueckner и разработчиком интерактивных экспозиций, компанией Huettinger. Инициатором и инвестором проекта выступает Председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников. Музейно-образовательный комплекс начнёт работу уже в 2025 году. Ожидается, что новое пространство станет культурным и образовательным центром жизни города, точкой сбора горожан, людей, стремящихся к развитию.В состав комплекса войдут музей истории металлургии, музей науки, пространство для сменных экспозиций, детский и взрослый образовательные центры, общественные пространства, коворкинг. Планируемая площадь комплекса – около 24 тысяч кв м. Экспозиция музея истории металлургии будет рассказывать о роли металла в человеческой цивилизации, раскроет целый спектр тем естественно-научного направления: от устройства вселенной, физических явлений до последних достижений космонавтики и робототехники, и станет интересной и для детей, и для взрослых. Разработчиком концепции проекта станет консорциум в составе российской инжиниринговой компании Ascreen, немецкого музейного бюро Atelier Brueckner и разработчика интерактивных экспозиций Huettinger. Команда проекта уверена, что такое сочетание международного и российского опыта, объединение сильных сторон каждой из компаний консорциума позволят создать один из лучших музеев мирового уровня.«Притяжение» является уникальным проектом не только в масштабе региона, но и страны. Это будет город в городе. Перед нами поставлена амбициозная задача – создать на огромной территории музейно-образовательный комплекс, одинаково интересный для совершенно разных групп посетителей и который оставался бы востребованным и актуальным на годы вперед», – отметил генеральный директор Ascreen Алексей Сергеев.В числе проектов компании Ascreen – павильон «Нефть» на ВДНХ, музей «Вселенная воды», Музей денег в Санкт-Петербурге.Atelier Brueckner специализируется на музейной сценографии и является одним из самых именитых проектировщиков музейных экспозиций в мире. В числе проектов бюро – музей БМВ, Европарламент, Арабский центр мировой культуры.Huettinger занимается планированием, дизайном и изготовлением интерактивных решений и экспозиций на протяжении 60 лет, и специализируется на музеях научной тематики. Среди проектов компании – научно-познавательный центр Макао, музей науки в Лондоне, музей науки Гонконга.Планы по реализации проекта «Притяжение» включены в стратегию развития Магнитогорска до 2035 года. Освоение территории в 400 га будет идти поэтапно. Строительные работы на площадке уже стартовали этим летом, а первые объекты планируется сдать в 2022 году ко Дню Металлурга. Среди них значительная часть парка, бульвар и спортивный центр. Ожидается, что «Притяжение» будет привлекать до 3 млн посетителей в год.Полностью завершить формирование проекта планируется к 2025 году. Тогда заработают все площадки «Притяжения», включая крытую ледовую арену и многочисленные открытые досуговые центры. В настоящий момент ведется проектирование основных зданий и территории парка, начались работы по прокладке временных автодорог и обустройству строительных площадок. AzAzA 2020-09-08YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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