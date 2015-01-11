Встречи литературного форума #РыжийФест пройдут в пяти городах области

Известные российские литераторы – Дмитрий Емец, Анна Матвеева, Сергей Носов, Константин Мильчин и Светлана Лаврова – проведут творческие встречи с читателями не только в Челябинске, но также в Магнитогорске, Златоусте, Троицке и Кыштыме. В программе выездных мероприятий литературного форума #РыжийФест – лекции, мастер-классы, дискуссии.Всероссийский литературный форум #РыжийФест впервые пройдет в Челябинской области с 25 по 27 сентября. Его гостями станут авторы бестселлеров, лауреаты литературных премий, авторитетные критики и издатели. Среди целей #РыжегоФеста – дать возможность южноуральцам лично познакомиться с именитыми авторами и вовлечь региональные медиа в обсуждение современного литературного процесса.«Основные события культурной жизни традиционно происходят в Челябинске, а вот в городах области таких масштабных информационных поводов мало. Такое положение дел мы постарались исправить, – рассказала председатель регионального союза журналистов Светлана Зайцева. – 27 сентября у наших коллег в Магнитогорске, Златоусте, Троицке и Кыштыме, у журналистов и юнкоров соседних городов и районов будет возможность снять репортажи и записать интервью с известными писателями у себя на малой родине. Модераторами большинства творческих встреч также станут руководители и журналисты местных СМИ. Но прежде всего у читателей в городах области будет возможность взять автограф и сделать селфи с литературной звездой».