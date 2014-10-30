2020-09-09YEKT09:00:00 | Губерния В Челябинской области реализуются меры господдержки промышленных кластеров, технопарков и индустриальных парков Источник: пресс-служба правительства Челябинской области









При планировании госбюджета на 2021-2023 годы Минпромторг РФ взял в активную проработку инициативу губернатора Челябинской области Алексея Текслера о возобновлении финансирования господдержки – предоставлении из федерального бюджета субсидий участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения». Глава региона озвучивал это предложение, в частности, на заседании рабочей группы Госсовета РФ.На данный момент субсидии в размере 2,3 млрд рублей выделены одиннадцати кластерным проектам из числа включённых в реестр промышленных кластеров и специализированных организаций, соответствующих требованиям Минпромторга России.«Достигнутые результаты доказывают эффективность этой меры господдержки. На 1 рубль бюджетного финансирования произведено более 5 рублей конкурентоспособной промышленной продукции. Прирост производственной кооперации между участниками кластера составил более 2,4 рублей. Экспорт увеличился на 2.8 рубля, а налоговые поступления в федеральный бюджет – на 2,2 рубля. Создано или модернизировано более 4 тысяч высокопроизводительных рабочих мест. Цифры говорят сами за себя. Наши специалисты подсчитали, что, если действие Постановления № 41 возобновится, поддержку смогут получить не менее 40 предприятий региона», - комментирует министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий.В реестры Минпромторга РФ и регионального Минпрома внесены пока четыре из семи существующих в области кластера.Минфин РФ, исходя из необходимости переориентации мер господдержки в целях реализации экспортноориентированной продукции отечественного производства в рамках действующих механизмов нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», поддержал инициативу челябинского губернатора.На поддержку промышленных техно- и индустриальных парков направлены также реализующиеся в области Постановления Правительства РФ от 11.08.2015 г. № 831 и от 30.10.2014 г. №1119 с изменениями от 05.03.2020 № 235.По ПП РФ № 831 управляющая компания промышленного техно- или индустриального парка может возместить часть фактически произведенных и документально подтвержденных затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам (траншам в рамках кредитных линий), полученным в кредитных организациях на реализацию инвестпроектов по созданию объектов парка.ПП РФ №1119 предусматривает возможность возмещения управляющей компании всех видов затрат по созданию промпарка: на строительство/реконструкцию/модернизацию зданий и помещений, коммунальной и транспортной инфраструктуры, приобретение/монтаж/пусконаладку оборудования для объектов технологической инфраструктуры, уплату основного долга и процентов по кредитам, взятым на эти цели. Объемы субсидий ограничены только площадью техно- или индустриального парка и налогами резидентов (максимальная сумма субсидии в документе не указана).В обоих случаях субсидии предоставляются при условии соответствия промышленного техно- или индустриального парка и его УК требованиям, установленным Правительством РФ.Минпромторг России также прорабатывает сейчас механизм компенсации затрат на создание инфраструктуры промышленных индустриальных и технопарков, понесенных частными инвесторами. Они могут быть возмещены в объеме налоговых и таможенных платежей, уплаченных в федеральный бюджет резидентами парков. Данный механизм аналогичен предусмотренному постановлением №1119.Кроме того, постановление Правительства от 15.03.2016 г. № 194 предполагает софинансирование из федерального бюджета действующих региональных программ развития промышленности. Эти субсидии предоставляются промпредприятиям на возмещение части затрат на создание/подключение к промышленной инфраструктуре для реализации инвестпроекта, уплату процентов по кредитам, полученным в 2020-2024 годах в российских кредитных организациях и госкорпорации развития «ВЭБ.РФ», а также в международных финансовых организациях, - на реализацию инвестпроектов по модернизации производства, в том числе высокотехнологичной конкурентоспособной продукции; и на финансовое обеспечение создания и деятельности региональных Фондов развития промышленности.***Консультации по механизмам действия указанных постановлений в Министерстве промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области оказывает начальник Отдела государственной поддержки промышленности Абдрашитов Дмитрий Гайфуллович, тел.: 8 (351) 264-36-47. «Механизм реализации возмещения затрат в соответствии с ПП РФ 1119 с изменениями от 05.03.2020 № 235» – смотреть презентацию. Источник: пресс-служба правительства Челябинской областиПри планировании госбюджета на 2021-2023 годы Минпромторг РФ взял в активную проработку инициативу губернатора Челябинской области Алексея Текслера о возобновлении финансирования господдержки – предоставлении из федерального бюджета субсидий участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения». Глава региона озвучивал это предложение, в частности, на заседании рабочей группы Госсовета РФ.На данный момент субсидии в размере 2,3 млрд рублей выделены одиннадцати кластерным проектам из числа включённых в реестр промышленных кластеров и специализированных организаций, соответствующих требованиям Минпромторга России.«Достигнутые результаты доказывают эффективность этой меры господдержки. На 1 рубль бюджетного финансирования произведено более 5 рублей конкурентоспособной промышленной продукции. Прирост производственной кооперации между участниками кластера составил более 2,4 рублей. Экспорт увеличился на 2.8 рубля, а налоговые поступления в федеральный бюджет – на 2,2 рубля. Создано или модернизировано более 4 тысяч высокопроизводительных рабочих мест. Цифры говорят сами за себя. Наши специалисты подсчитали, что, если действие Постановления № 41 возобновится, поддержку смогут получить не менее 40 предприятий региона», - комментирует министр промышленности Челябинской области.В реестры Минпромторга РФ и регионального Минпрома внесены пока четыре из семи существующих в области кластера.Минфин РФ, исходя из необходимости переориентации мер господдержки в целях реализации экспортноориентированной продукции отечественного производства в рамках действующих механизмов нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», поддержал инициативу челябинского губернатора.направлены также реализующиеся в области Постановления Правительства РФ от 11.08.2015 г.и от 30.10.2014 г.управляющая компания промышленного техно- или индустриального парка может возместить часть фактически произведенных и документально подтвержденных затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам (траншам в рамках кредитных линий), полученным в кредитных организациях на реализацию инвестпроектов по созданию объектов парка.предусматривает возможность возмещения управляющей компании всех видов затрат по созданию промпарка: на строительство/реконструкцию/модернизацию зданий и помещений, коммунальной и транспортной инфраструктуры, приобретение/монтаж/пусконаладку оборудования для объектов технологической инфраструктуры, уплату основного долга и процентов по кредитам, взятым на эти цели. Объемы субсидий ограничены только площадью техно- или индустриального парка и налогами резидентов (максимальная сумма субсидии в документе не указана).В обоих случаях субсидии предоставляются при условии соответствия промышленного техно- или индустриального парка и его УК требованиям, установленным Правительством РФ.Минпромторг России также прорабатывает сейчас механизм компенсации затрат на создание инфраструктуры промышленных индустриальных и технопарков,Они могут быть возмещены в объеме налоговых и таможенных платежей, уплаченных в федеральный бюджет резидентами парков. Данный механизм аналогичен предусмотренному постановлением №1119.Кроме того, постановление Правительства от 15.03.2016 г.предполагает софинансирование из федерального бюджета действующих региональных программ развития промышленности. Эти субсидии предоставляются промпредприятиям на возмещение части затрат на создание/подключение к промышленной инфраструктуре для реализации инвестпроекта, уплату процентов по кредитам, полученным в 2020-2024 годах в российских кредитных организациях и госкорпорации развития «ВЭБ.РФ», а также в международных финансовых организациях, - на реализацию инвестпроектов по модернизации производства, в том числе высокотехнологичной конкурентоспособной продукции; и на финансовое обеспечение создания и деятельности региональных Фондов развития промышленности.***начальник Отдела государственной поддержки промышленности– смотреть презентацию. AzAzA 2020-09-09YEKT09:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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