2020-09-09YEKT12:00:00 | Губерния Южноуральские предприятия инвестируют в производство и сокращают налоги Источник: Челябинский компрессорный завод









Челябинский компрессорный завод в 2019–2020 годах направил более 134 млн рублей на техническое перевооружение, модернизацию, приобретение станков, машин, оборудования и транспортных средств и на сегодняшний день сэкономил через уменьшение налога на прибыль, зачисляемого в региональный и федеральный бюджеты, более 35 млн рублей. Еще порядка 100 млн будет компенсировано в последующие налоговые периоды. Это стало возможно с внедрением в регионе инвестиционного налогового вычета (ИНВ).ИНВ предоставляет право налогоплательщику, уплачивающему налог на прибыль, уменьшать его на сумму расходов на приобретение объектов основных средств или затрат на их достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение. Организация может уменьшить налог на прибыль, зачисляемый в региональный бюджет до 8,5%, но не более 90% таких затрат. Оставшиеся 10% возвращаются через снижение налога, зачисляемого в федеральный бюджет.Челябинская область в 2019 году по инициативе Алексея Текслера стала одним из «пилотных» регионов, внедривших этот механизм. В число получателей льготы законодатели включили участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», государственные и муниципальные учреждения, осуществляющие деятельность в области культуры, а также резидентов промышленных кластеров.«Данный вид господдержки положительно влияет на развитие предприятия, обновление основных фондов», – отмечают на ЧКЗ.На достигнутом предприятие останавливаться не собирается: во втором полугодии 2020 года планируется инвестировать в объекты основных средств еще почти 100 млн рублей, которые также можно будет компенсировать инвествычетом.В 2020 году глава региона принял решение расширить действие льготы на больший круг организаций. Это поручение прорабатывает межведомственная рабочая группа при минэкономразвития Челябинской области, куда вошли представители органов исполнительной власти, Законодательного Собрания и деловых объединений региона.Рассматривается дополнительно предоставить право пользования инвествычетом резидентам и управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков, организациям в области здравоохранения, спорта, туризма, образования и легкой промышленности, участникам национального проекта «Экология», реализующим инвестиционные проекты в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами; организациям, осуществляющим расходы на создание объектов инфраструктуры и заключившим соглашения о государственно-частном партнерстве или концессионые соглашения, а также реализующим корпоративные программы повышения конкурентоспособности.Экономический блок правительства Челябинской области в ближайшее время определит итоговый перечень категорий с учетом мнения членов рабочей группы и данных конкретных организаций, что необходимо для проведения финансово-экономического обоснования правок в региональный закон. Источник: Челябинский компрессорный заводЧелябинский компрессорный завод в 2019–2020 годах направил более 134 млн рублей на техническое перевооружение, модернизацию, приобретение станков, машин, оборудования и транспортных средств и на сегодняшний день сэкономил через уменьшение налога на прибыль, зачисляемого в региональный и федеральный бюджеты, более 35 млн рублей. Еще порядка 100 млн будет компенсировано в последующие налоговые периоды. Это стало возможно с внедрением в регионе инвестиционного налогового вычета (ИНВ).ИНВ предоставляет право налогоплательщику, уплачивающему налог на прибыль, уменьшать его на сумму расходов на приобретение объектов основных средств или затрат на их достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение. Организация может уменьшить налог на прибыль, зачисляемый в региональный бюджет до 8,5%, но не более 90% таких затрат. Оставшиеся 10% возвращаются через снижение налога, зачисляемого в федеральный бюджет.Челябинская область в 2019 году по инициативестала одним из «пилотных» регионов, внедривших этот механизм. В число получателей льготы законодатели включили участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», государственные и муниципальные учреждения, осуществляющие деятельность в области культуры, а также резидентов промышленных кластеров.«Данный вид господдержки положительно влияет на развитие предприятия, обновление основных фондов», – отмечают на ЧКЗ.На достигнутом предприятие останавливаться не собирается: во втором полугодии 2020 года планируется инвестировать в объекты основных средств еще почти 100 млн рублей, которые также можно будет компенсировать инвествычетом.В 2020 году глава региона принял решение расширить действие льготы на больший круг организаций. Это поручение прорабатывает межведомственная рабочая группа при минэкономразвития Челябинской области, куда вошли представители органов исполнительной власти, Законодательного Собрания и деловых объединений региона.Рассматривается дополнительно предоставить право пользования инвествычетом резидентам и управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков, организациям в области здравоохранения, спорта, туризма, образования и легкой промышленности, участникам национального проекта «Экология», реализующим инвестиционные проекты в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами; организациям, осуществляющим расходы на создание объектов инфраструктуры и заключившим соглашения о государственно-частном партнерстве или концессионые соглашения, а также реализующим корпоративные программы повышения конкурентоспособности.Экономический блок правительства Челябинской области в ближайшее время определит итоговый перечень категорий с учетом мнения членов рабочей группы и данных конкретных организаций, что необходимо для проведения финансово-экономического обоснования правок в региональный закон. AzAzA 2020-09-09YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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