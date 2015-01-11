Резервный банк крови на Южном Урале нуждается в пополнении

В пятницу, 11 сентября, Челябинская областная станция переливания крови проведет донорскую акцию «Подари надежду» – мобильный пункт заготовки крови с 9 утра до полудня будет ждать желающих около Управления вневедомственной охраны по Челябинску (Елькина, 18).

Как сообщили в пресс-службе станции, в условиях эпидемиологической обстановки медицинские организации увеличивают заказ крови и ее компонентов. В среднем, 250 южноуральцев, из них около 120 челябинцев ежедневно пополняют банк крови на 113 литров. Заготовленная донорская кровь может оказать помощь 80 пациентам региональных медицинских организаций.

«На сегодняшний день в соответствии с "донорским светофором" необходимо пополнить резервный банк крови всеми группами крови и резус-факторами», – отмечает главный врач ЧОСПК Анатолий Крохин.

Также для лечения тяжелобольных новой инфекцией областная станция переливания крови ведет работу с переболевшими COVID-19 в легкой и средней степени южноуральцами. Доноры антиковидной плазмы предоставляют заключение врача с диагнозом коронавирус или результаты анализа на иммуноглобулин G. . Благодаря благотворительной поддержке для сдавших в сентябре и октябре антиковидную плазму будет дополнительное поощрение в размере 2 тыс. рублей. На сегодняшний день 244 южноуральца стали донорами плазмы.

Напомним, что донором крови может стать здоровый человек в возрасте старше 18 лет и имеющий регистрацию в Челябинской области не менее 6 месяцев. С подробным планом мероприятий, перечнем противопоказаний и рекомендациями по подготовке к сдаче крови, с «донорским светофором», а также с адресами отделений можно ознакомиться на сайте станции (ospk.ru). При себе обязательно иметь паспорт.

https://dostup1.ru/medicine/Rezervnyy-bank-krovi-na-Yuzhnom-Urale-nuzhdaetsya-v-popolnenii_129818.html