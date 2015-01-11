В Южноуральске начал работу IT-Куб

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в Южноуральске открылся центр цифрового образования IT-куб. Центр, где будущие программисты и инженеры освоят актуальные, и, главное, востребованные в сфере информационных технологий навыки и компетенции.Новая площадка появилась на базе южноуральского Детско-юношеского центра. На несколько часов образовательное учреждение стало самым оживленным местом города и точкой притяжения детей и молодежи – пространством, объединившим под одной крышей промышленные предприятия, компании-лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков-школьников, которые планируют связать свое будущее с современными технологиями и цифровой экономикой.На церемонии открытия присутствовали первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, глава Южноуральского городского округа Александр Лазарев, и руководитель Регионального центра технического творчества, куратора сети детских технопарков на Южном Урале Владислав Халамов.«Сегодня очевидно, что драйвером развития региона могут стать только образование и развитая социальная структура. IT-куб — это совершенно новый подход к системе дополнительного образования, построенный в связке с промышленными предприятиями. Очень важно, чтобы те ребята, которые будут здесь заниматься, понимали — их будущее связано с предприятиями, которые находятся на территории Южноуральска. Как только это случится, регион начнет полноценно жить и развиваться», — подчеркнула в приветственном слове Ирина Гехт.
Источник: пресс-служба ГБУ ДО «Дом юношеского технического творчества»