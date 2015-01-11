Глава Росатома начал программу визитов в атомные города с Озерска

В ходе поездки Алексей Лихачёв посетил ряд объектов ФГУП ПО «Маяк». Особое внимание он уделил Региональному центру облучательных технологий, который сегодня создают в Озерске при участии «Маяка». Здесь будут подвергать холодной стерилизации медицинские и промышленные изделия, а в перспективе – продукты питания. Это позволит придать продукции новые свойства. «Сердцем» РЦОТ станет облучательная установка на основе кобальта-60.
- Это крайне перспективное направление, и участие «Маяка» здесь точно можно назвать актуальным, - подчеркнул Алексей Лихачёв во время посещения объекта.
Далее в театре «Наш дом» началась торжественная церемония вручения наград федерального и ведомственного уровней ветеранам и работникам «Маяка». Медали и звания получили более 10 озерских атомщиков и ветеранов предприятия.
- В ходе работы на предприятии и в городе всегда чувствуется общий настрой. Так вот: общий настрой и на «Маяке», и в Озерске направлен на развитие и амбициозный взгляд в будущее. Это значит, что и Госкорпорация «Росатом», и ПО «Маяк» идут в правильном направлении, - подчеркнул Алексей Лихачёв. - «Маяк» имеет особую значимость для отрасли. Именно это предприятие - ключевая составная часть истории нашей отрасли. И на сегодняшний день у «Маяка» есть конкретная программа развития, есть понятные перспективы, и это в полной мере обеспечит выполнение всех приоритетных задач как ядерного оружейного комплекса, так и Госкорпорации «Росатом»..
После награждения состоялся закрытый предпремьерный показ спектакля «Курчатов» по пьесе Константина Скворцова «Пока есть музыка и память». С премьеры спектакля в конце сентября в Озерске начнется новый театральный сезон.
В ходе визита Алексей Лихачёв посетил парк культуры и отдыха, где в торжественной обстановке был открыт арт-объект «Сердце атома». Автор композиции – Андрей Рыбин, слесарь-ремонтник завода химического производства ПО «Маяк», несколько лет увлекающийся кузнечным делом.
- Я горжусь, что работаю в атомной отрасли, и это вдохновило меня на создание арт-объекта. Идея была воплощена при поддержке ПО «Маяк» и администрации города. Здесь изображено сердце, летящие навстречу друг другу аисты, символизирующие семью. Внутри сердца цветок, на нем – мирный атом. На создание «Сердца атома» ушло более 300 кг листовой стали, было задействовано несколько подразделений «Маяка», все объединились, чтобы создать арт-объект, - пояснил Андрей Рыбин.
В церемонии открытия приняли участие глава округа Евгений Щербаков и генеральный директор ФГУП ПО «Маяк» Михаил Похлебаев.
Глава округа поблагодарил всех причастных к созданию композиции:
- Сегодня мы находимся в парке - месте, которое любят все горожане. 70 лет в этом году парку, 75 лет – атомной промышленности. Подарок к значимым датам замечательный. Я благодарен, в первую очередь, автору арт-объекта, Андрею Рыбину, показавшему своим личным примером любовь к своему городу и родному предприятию, а также всем, кто принял участие в создании «Сердца атома».
Алексей Лихачёв отметил, что создание «Сердца атома» доказывает: атомная промышленность всегда была самой успешной, самой мощной, а также расположенной к творческому процессу.
Фото Алексея Женина, Александра Абросимова.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа