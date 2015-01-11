«Трактор» поддержит детей с церебральным параличом

Клуб для молодежи с инвалидностью и волонтеров приглашает на серию открытых уроков и репетиций, которые пройдут с 12 по 21 сентября на репетиционных площадках. Ребята с различными ограничениями и их здоровые сверстники смогут познакомятся с основными направлениями работы клуба, поговорить с педагогами и выбрать занятие по душе. Подробнее