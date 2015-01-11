«Трактор» поддержит детей с церебральным параличом

Матч челябинского хоккейного клуба «Трактор» против «Куньлунь Ред Стар» 7 октября будет благотворительным, направленным на поддержку детей с церебральным параличом. 7 октября – Всемирный день поддержки людей с церебральным параличом. В России эта дата стала особой благодаря проекту #Доброшрифт благотворительного фонда «Подарок Ангелу».В этот раз «черно-белые» станут частью проекта, выйдя на лед в особенной форме. Номера игроков, фамилии и надпись «Трактор» на джерси будут выполнены #Доброшрифтом. 33 ребенка с ДЦП – подопечные фонда – написали буквы и цифры, из которых профессиональные дизайнеры собрали оригинальный шрифт. В прошлом году он впервые стал символом внимания и заботы о людях с серьезными двигательными проблемами. С сегодняшнего дня и по 13 сентября включительно хоккейный клуб объявляет сбор детских рисунков на хоккейную тематику. 50 первых иллюстраций будут нанесены на форму игроков. Все рисунки, начиная с 51, будут использованы в оформлении предматчевой программы и в социальных сетях. Отсканированные изображения можно отправлять на почту: dobrotraktor@hctraktor.orgПосле матча состоится аукцион, на котором можно будет приобрести уникальные джерси и поддержать социальный проект – все полученные средства будут переданы в фонд «Подарок ангелу». Подробнее о проекте «Доброшрифт»: dobroshrift.ru