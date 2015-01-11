В Челябинске состоялся танцевальный баттл студенческих отрядов

Мероприятие для ребят организовал студенческий педагогический отряд «ЛУЧ» из ЮУрГГПУ. Так, зрителям были представлены цыганские танцы, татаро-башкирские и даже индийские. Затем команды получили конверты с пятью заданиями: сделать тематическое фото, снять видеоролик, станцевать флэшмоб, показать в пяти фотографиях определенную историю и сделать фотографии, где участники совершают добрые дела. На создание контента ребятам давалось 2,5 часа.«Это было невероятно. Мы, как организаторы, жутко нервничали вначале, но, все прошло даже круче, чем мы думали. Видеть, как несколько десятков человек танцуют, кричат и веселятся, осматривать задания, получая заряд невероятных эмоций — просто незабываемо. Если бы мы могли — раздали бы первые места всем командам, потому что каждая из них была по-своему крута. Спасибо им большое за атмосферу, мы обязательно повторим в следующем году», – рассказала командир студенческого педагогического отряда «ЛУЧ» Марина Сарафанова.В этот же день прошла оценка и награждение команд. 1 место взяла команда «Огонёк» (ЧелГУ). 2 место занял «Башкиро-татарский колхоз» (ЮУрГГПУ) и третьими стала команда «Шесть девочек и один мальчик» (ЮУГМУ).Также были определены победители в номинациях. «Самыми чарующими» стали девушки в цыганских костюмах («Огонёк», ЧелГУ). Номинация «Самые жаркие» досталась команде в индийском стиле («Гуччи», ЧелГУ). А «Самый лучший национальный костюм» был у ребят из «Башкиро-татарского колхоза» (ЮУрГГПУ)Все победители получили памятные значки и дипломы за участие. Увидеть работы ребят можно в группе мероприятия.