2020-09-11YEKT11:00:00 | Новости Городские новости Озерск чествует одного из лучших руководителей образования Глава округа Евгений Щербаков поздравил с юбилеем Почетного гражданина Озерска и Заслуженного учителя России Нину Михайловну Турлюн. В 1984-1997 годах она возглавляла городской отдел народного образования.







10 сентября свой юбилей отметила уважаемый в Озерском городском округе ветеран педагогического труда Нина Михайловна Турлюн. Почти сорок лет она проработала в системе образования и сегодня находится на заслуженном отдыхе. В эти праздничные дни именинницу навещают бывшие коллеги по работе, благодарные ученики и друзья.

Одними из первых Нину Михайловну со значимой датой поздравили официальные лица – глава округа Евгений Щербаков и его заместители – Иван Сбитнев и Олег Ланге. Они выразили педагогу глубокую признательность за многолетний плодотворный труд и большой вклад в развитие округа:

- Весь Озерск знает вас как одного из лучших руководителей очень сложной и важной сферы – образования. Вы умели делать свое дело профессионально, соблюдая баланс интересов и всегда добивались необходимых результатов. Вы – яркая личность и лидер, которого трудно повторить. Ваша энергичность, интеллигентность, ответственность, а также прекрасные душевные качества снискали вам уважение окружающих. Спасибо вам за верность призванию, будьте здоровы и всегда окружены заботой близких и родных.

Во время дружеского общения Нина Михайловна вспомнила отдельные эпизоды своей деятельности на посту заведующего городским отделом народного образования и отметила, что ей было интересно работать с педагогами 1970-80 годов, в большинстве своем - умными, смелыми, профессионально независимыми, доброжелательными, тактичными людьми. В ответ присутствовавшие на встрече коллеги признались, что любили и любят Нину Михайловну за способность сопереживать им, понимать и помогать: «Ваше кредо всегда было - оставаться на любой должности человеком».

1997 год. Августовская конференция. Со сцены звучат слова об уходе Нины Михайловны Турлюн с должности заведующей городским отделом образования. И… весь зал встает и рукоплещет пять, десять, 15 минут! Так чествуют действительно народных любимцев. Нина Михайловна Турлюн принадлежит к их числу.



Биографическая справка:

Турлюн Нина Михайловна родилась 10.09.1935 г. в с. Кособродка Троицкого р-на, Челябинской области. В 1953 году поступила в Оренбургский государственный педагогический институт им. В.П. Чкалова, а через год перевелась в Челябинский, который закончила в 1958 по специальности «Биология и география». Свою трудовую деятельность начала в школе рабочей молодежи №1 г. Челябинска.

В 1975 году вместе с мужем Николаем Ивановичем переехала в г. Челябинск – 65. Здесь первый год Нина Михайловна преподавала биологию и географию в школе №24, а затем стала заведующей методическим кабинетом городского отдела народного образования, заместителем начальника гороно.

Под руководством Турлюн Н.М. велась работа по оперативному и эффективному обмену опытом учителей, пропагандировались педагогические знания среди родителей, тружеников предприятий, слушателей вечерних университетов.

Нина Михайловна обучалась на курсах Центрального института повышения квалификации работников педагогического труда и в Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ.

В 1984 – 1997 гг. возглавляла городской отдел народного образования. Под ее руководством в городе формировалась система обучения детей с 6 лет, развивались связи с шефствующими предприятиями, создавались школы нового типа.

С 1998 г. она – главный специалист отдела образования администрации г. Озерска, совершенствовала систему работы с одаренными детьми и педагогами-наставниками. В 2001 – 2005 гг. - заместитель начальника отдела народного образования администрации г. Озерска, председатель комиссии по аттестации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений. Занималась анализом деятельности педагогов, подготовкой к проведению ее экспертизы.

Член горкома КПСС (1981 – 1989 гг.), депутат городского Совета, работала в комиссиях по народному образованию, по делам несовершеннолетних. Заслуженный учитель России (1990 гг.).

Звание «Почётный гражданин города» присвоено Турлюн Нине Михайловне за 37-летнюю безупречную службу и добросовестный труд в системе образования постановлением Главы администрации города Озерска Челябинской области от 08.09.1995 № 1724.

Информация предоставлена: 10 сентября свой юбилей отметила уважаемый в Озерском городском округе ветеран педагогического труда. Почти сорок лет она проработала в системе образования и сегодня находится на заслуженном отдыхе. В эти праздничные дни именинницу навещают бывшие коллеги по работе, благодарные ученики и друзья.Одними из первых Нину Михайловну со значимой датой поздравили официальные лица – глава округаи его заместители –. Они выразили педагогу глубокую признательность за многолетний плодотворный труд и большой вклад в развитие округа:Во время дружеского общения Нина Михайловна вспомнила отдельные эпизоды своей деятельности на посту заведующего городским отделом народного образования и отметила, что ей было интересно работать с педагогами 1970-80 годов, в большинстве своем - умными, смелыми, профессионально независимыми, доброжелательными, тактичными людьми. В ответ присутствовавшие на встрече коллеги признались, что любили и любят Нину Михайловну за способность сопереживать им, понимать и помогать: «Ваше кредо всегда было - оставаться на любой должности человеком».Турлюн Нина Михайловнародилась 10.09.1935 г. в с. Кособродка Троицкого р-на, Челябинской области. В 1953 году поступила в Оренбургский государственный педагогический институт им. В.П. Чкалова, а через год перевелась в Челябинский, который закончила в 1958 по специальности «Биология и география». Свою трудовую деятельность начала в школе рабочей молодежи №1 г. Челябинска.В 1975 году вместе с мужем Николаем Ивановичем переехала в г. Челябинск – 65. Здесь первый год Нина Михайловна преподавала биологию и географию в школе №24, а затем стала заведующей методическим кабинетом городского отдела народного образования, заместителем начальника гороно.Под руководством Турлюн Н.М. велась работа по оперативному и эффективному обмену опытом учителей, пропагандировались педагогические знания среди родителей, тружеников предприятий, слушателей вечерних университетов.Нина Михайловна обучалась на курсах Центрального института повышения квалификации работников педагогического труда и в Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ.В 1984 – 1997 гг. возглавляла городской отдел народного образования. Под ее руководством в городе формировалась система обучения детей с 6 лет, развивались связи с шефствующими предприятиями, создавались школы нового типа.С 1998 г. она – главный специалист отдела образования администрации г. Озерска, совершенствовала систему работы с одаренными детьми и педагогами-наставниками. В 2001 – 2005 гг. - заместитель начальника отдела народного образования администрации г. Озерска, председатель комиссии по аттестации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений. Занималась анализом деятельности педагогов, подготовкой к проведению ее экспертизы.Член горкома КПСС (1981 – 1989 гг.), депутат городского Совета, работала в комиссиях по народному образованию, по делам несовершеннолетних. Заслуженный учитель России (1990 гг.).Звание «Почётный гражданин города» присвоено Турлюн Нине Михайловне за 37-летнюю безупречную службу и добросовестный труд в системе образования постановлением Главы администрации города Озерска Челябинской области от 08.09.1995 № 1724.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2020-09-11YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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