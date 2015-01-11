В Челябинской области вводится новый формат взаимодействия госструктур с ИТ-компаниями









На Южном Урале в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика» проводится цикл мероприятий, направленных на вовлечение региональных разработчиков в решение задач цифрового развития госсектора. Первая встреча была посвящена цифровизации здравоохранения. Цикл рабочих встреч между органами власти и региональными ИТ-компаниями стартовал на площадке Международного кампуса Челябинского госуниверситета. Первая встреча была посвящена цифровизации здравоохранения.«В Челябинской области высокий спрос со стороны органов власти на внедрение сквозных цифровых технологий. Как ведомство, ответственное за реализацию нацпроекта “Цифровая экономика” в регионе, свою роль мы видим в системной работе по выявлению потребностей органов власти и подведомственных учреждений в цифровых решениях, оказанию содействия в подготовке задач и организации встреч с компаниями-разработчиками. Надеемся, что результатом новой практики станет разработка и внедрение цифровых проектов, которые выведут Южный Урал в технологические лидеры», - комментирует министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов.Разработка мобильного приложения для участкового терапевта или педиатра, внедрение голосовой системы заполнения протокола врача, создание роботизированного call-центра по записи на прием к врачу - эти и другие задачи региональным разработчикам представил начальник отдела информационных технологий Министерства здравоохранения Челябинской области Геннадий Легостаев.«Мы находимся в постоянном поиске новых цифровых решений, которые помогали бы врачам в их работе. Главное, на что мы обращаем внимание при выборе цифровых продуктов, – они должны быть живыми, простыми и удобными в использовании, учитывать высокие нагрузки. И, конечно, ключевым для нас было и остается мнение врачей, персонала медицинских учреждений и пациентов», - рассказал Геннадий Легостаев.В первом мероприятии цикла приняли участие около 30 ведущих ИТ-компаний региона, а также сотрудники учреждений здравоохранения г. Челябинска, которые поделились своими впечатлениями после проведенной встречи.«Мероприятие понравилось, мне было полезно. Присмотрели задачу, которую готовы обсуждать. Порадовали представители министерств здравоохранения и информационных технологий, очень адекватные», - отметил Сергей Штрекель, руководитель проекта «Смартенс».«Мероприятие прошло на высоком уровне. Очень понравился формат встречи – открытое общение, понятные и интересные цифровые задачи, была видна заинтересованность Министерства в поддержке ИТ-компаний своего региона, ведь кто, если не они, смогут реально решить задачи родного края. Такой диалог между государством и частными ИТ-компаниями, на мой взгляд, позволяет эффективно организовать совместную работу над важными задачами. Для компаний - это возможность найти новые ниши рынка, новые области и направления деятельности, которые должны изменить, в том числе, жизнь страны. После встречи осталось очень приятное ощущение того, что жизнь в области приятно разворачивается в сторону поддержки региональных компаний. Наш технопарк, несмотря на то, что занимается техническим творчеством с детьми, тоже нашел для себя интересную задачу и постарается внести свой вклад в цифровизацию Челябинской области», - комментирует Денис Полушкин, руководитель ДТ «Кванториум» г. Магнитогорск.