2020-09-11YEKT12:00:00 | Губерния В Челябинске ко Дню рождения города открылась выставка «Тайны Челябинского бора» Источник: obzor174.ru









11 сентября накануне Дня рождения Челябинска на главной аллее Центрального парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина открылась выставка «Тайны Челябинского бора», подготовленная Урало-Сибирским Домом Знаний» в рамках проекта «Городские выставки».В основу выставки положена книга «Тайны Челябинского бора» южноуральских писателей Вячеслава Лютова и Олега Вепрева. Книга подготовлена к изданию в книжной серии «Национальное достояние России», которая выходит под эгидой Российской академии науки и ВФ АЦК ЮНЕСКО.Уникальный памятник природы, Челябинский островной сосновый бор является «визитной карточкой» столицы Южного Урала. Выставка и книга рассказывают о его происхождении и природном своеобразии, дают историческую информацию об объектах в бору и по его периметру. А главное – прослеживают глубокие отношения города и бора, человека и природы. Благодаря выставке у челябинцев и гостей города есть возможность первыми узнать интереснейшие факты из истории Челябинского бора, увидеть редкие исторические документы и работы современных фотохудожников, посвященные этому удивительному памятнику природы.«В течение нескольких лет мы делаем городские выставки, но эта выставка – особая. Она как прикосновение к тысячелетней истории могучего соснового леса, волею судеб оказавшегося в черте развивающегося мегаполиса. И этим чувством мы хотим поделиться с челябинцами и гостями города, напомнить о необходимости сбережения нашего бора для будущих поколений», – отметила Председатель Совета Урало-Сибирского Дома Знаний Елена Скорнякова.«Природа подарила Челябинску ценный подарок – уникальный сосновый бор, расположенный в самом центре города. Наша задача не только сохранить его, но и передать знания о нем – о его происхождении, своеобразии, истории и роли в жизни города. Это большая просветительская задача, и администрация Челябинска будет поддерживать такие проекты», – сказал на открытии выставки заместитель главы города Челябинска Владимир Шамне.Выставка доступна для гостей Челябинска и посетителей ЦПКиО им. Гагарина в любое время в течение всех праздничных дней. Источник: obzor174.ru11 сентября накануне Дня рождения Челябинска на главной аллее Центрального парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина открылась выставка «Тайны Челябинского бора», подготовленная Урало-Сибирским Домом Знаний» в рамках проекта «Городские выставки».В основу выставки положена книга «Тайны Челябинского бора» южноуральских писателей. Книга подготовлена к изданию в книжной серии «Национальное достояние России», которая выходит под эгидой Российской академии науки и ВФ АЦК ЮНЕСКО.Уникальный памятник природы, Челябинский островной сосновый бор является «визитной карточкой» столицы Южного Урала. Выставка и книга рассказывают о его происхождении и природном своеобразии, дают историческую информацию об объектах в бору и по его периметру. А главное – прослеживают глубокие отношения города и бора, человека и природы. Благодаря выставке у челябинцев и гостей города есть возможность первыми узнать интереснейшие факты из истории Челябинского бора, увидеть редкие исторические документы и работы современных фотохудожников, посвященные этому удивительному памятнику природы.«В течение нескольких лет мы делаем городские выставки, но эта выставка – особая. Она как прикосновение к тысячелетней истории могучего соснового леса, волею судеб оказавшегося в черте развивающегося мегаполиса. И этим чувством мы хотим поделиться с челябинцами и гостями города, напомнить о необходимости сбережения нашего бора для будущих поколений», – отметила Председатель Совета Урало-Сибирского Дома Знаний«Природа подарила Челябинску ценный подарок – уникальный сосновый бор, расположенный в самом центре города. Наша задача не только сохранить его, но и передать знания о нем – о его происхождении, своеобразии, истории и роли в жизни города. Это большая просветительская задача, и администрация Челябинска будет поддерживать такие проекты», – сказал на открытии выставки заместитель главы города ЧелябинскаВыставка доступна для гостей Челябинска и посетителей ЦПКиО им. Гагарина в любое время в течение всех праздничных дней. AzAzA 2020-09-11YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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