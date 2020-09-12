Жители округа определились со своим выбором

Территориальная избирательная комиссия признала состоявшимися выборы в Собрание депутатов Озерского городского округа, опубликовав протоколы с результатами голосования 13 сентября 2020 года на официальном сайте органов местного самоуправления.

Судя по итоговым данным, на 25 избирательных участках спор за мандаты получился серьезный, явка – традиционной: в среднем, 30 процентов от общего числа избирателей. Голосование длилось три дня, в течение которых за ходом выборного процесса следили наблюдатели.

Своих кандидатов в местный парламент представили три партии – «Единая Россия», «Справедливая Россия» и «ЛДПР», проявили активность и самовыдвиженцы. В результате, большинство мест в Собрании депутатов шестого созыва досталось членам Озерского отделения ВПП «Единая Россия» (19), их коллегами по депутатскому корпусу также станут: один партиец «Справедливой России» и один - «ЛДПР», четыре независимых общественных деятеля, не вошедших в состав зарегистрированных объединений.

По закону, на свое первое заседание новый состав Собрания должен собраться в течение месяца после выборов. На сессии кандидаты уже в статусе депутатов определятся с руководством – кто возглавит представительный орган на освобожденной основе, а также выдвинут делегатов в трехстороннюю комиссию по выборам главы округа. .

Список кандидатов в депутаты Собрания депутатов, получивших наибольшее число голосов в одномандатных избирательных округах

Округ 1



Зайцев Евгений Викторович

Округ 2

Ухтеров Андрей Анатольевич

Округ 3

Лобода Анатолий Иванович

Округ 4

Юминова Ольга Валентиновна

Округ 5

Гробовский Виктор Анатольевич

Округ 6

Романов Егор Владимирович

Округ 7

Сылько Валентина Михайловна

Округ 8

Халиков Юрий Рифгатович

Округ 9

Сметанин Василий Вячеславович

Округ 10

Праздников Михаил Александрович

Округ 11

Гергенрейдер Сергей Николаевич

Округ 12

Захаров Вячеслав Михайлович

Округ 13

Лучников Андрей Дмитриевич

Округ 14

Каримов Вадим Раулевич

Округ 15

Карпинский Дмитрий Николаевич

Округ 16

Кузнеченков Андрей Анатольевич

Округ 17

Вельке Виталий Александрович

Округ 18

Караваев Антон Владимирович

Округ 19

Иванов Евгений Игоревич

Округ 20

Воденко Станислав Максимович

Округ 21

Шитов Максим Александрович

Округ 22

Ядрышников Михаил Аркадьевич

Округ 23

Хакимова Ольга Владимировна

Округ 24

Хисамов Фарит Вакифович

Округ 25

Орлов Сергей Евгеньевич