МЧС: Непогода угрожает всем 43 муниципалитетам Челябинской области

МЧС выступило с предупреждением жителям Челябинской области и просит соблюдать осторожность – на регион надвигается атмосферный фронт, непогода угрожает всем 43 муниципалитетам.

«В связи с неблагоприятным прогнозом – 15 сентября на территории области ожидаются сильные дожди с порывами ветра до 18 м/с – повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровель, обрыв линий электропередачи, вал деревьев. Угрозе подвержены все 43 муниципальных образования Челябинской области», – говорится в сообщении ведомства.

Атмосферное давление в Челябинске упадет до рекордных значений

Местным властям рекомендовано в случае ухудшения обстановки перейти в режим повышенной готовности и организовать дополнительные меры по защите населения и территорий от ЧС.

Южноуральцев убедительно просят быть осторожными и строго следовать направляемым рекомендациям.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ СИЛЬНОГО ВЕТРА

При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, под рекламными щитами и деревьями. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам. В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем.

https://dostup1.ru/society/MChS-Nepogoda-ugrozhaet-vsem-43-munitsipalitetam-Chelyabinskoy-oblasti_129934.html