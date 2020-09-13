В России предложили давать водительские права подросткам

В России появилась инициатива, призванная повысить экономическую самостоятельность подростков, а также стимулировать более раннее начало трудовой деятельности. Депутат Госдумы Василий Власов предложил разрешить подросткам в возрасте 16 лет получать водительские права для управления автомобилем.

Парламентарий отмечает, что в 16-17 лет молодой человек может быть уже трудоустроен официально, может учиться в образовательном учреждении, которое находится в другом городе, и жить самостоятельно, отдельно от семьи. Поэтому целесообразно снизить возрастной ценз на получение водительского удостоверения категории “В” до 15 с половиной лет, передает позицию депутата RT.

Он подчеркивает, что данная инициатива будет способствовать вовлечению подростков в экономические процессы в более раннем возрасте. Желание иметь собственную машину преобразуется в желание стать независимым от родителей в финансах.

https://uralpress.ru/news/federaciya/v-rossii-predlozhili-davat-voditelskie-prava-podrostkam