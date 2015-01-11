Более 400 тысяч южноуральцев зарегистрировались на официальном сайте комплекса ГТО

Жители Челябинской области, входящей в топ-10 рейтинга субъектов РФ по реализации комплекса «Готов к труду и обороне», активно регистрируются на портале для того, чтобы выполнить нормативы комплекса. На минувшей неделе количество зарегистрированных пользователей сайта перешагнуло 400-тысячную отметку.Регистрация на сайте ВФСК «ГТО» – это первый шаг для получения знака отличия ГТО. На этом этапе после регистрации пользователю присваивается Уникальный идентификационный номер (УИН). Таким образом пользователь получает доступ в Личный кабинет, в котором показывается его история участия в сдаче норм ГТО. Второй шаг – подача Заявки на выполнение испытаний ГТО в соответствующий Центр тестирования. Третий шаг – прохождение медицинского осмотра для допуска к выполнению нормативов и получение разрешения к выполнению нормативов комплекса. Четвертый шаг – выполнение испытаний (тестов) ГТО. Пятый шаг – получение знака отличия ГТО.На сегодняшний день на сайте ГТО зарегистрировалось свыше 410 тысяч южноуральцев. По этому показателю Челябинская область занимает шестое место. Впереди лишь Краснодарский край, Москва и Московская область, Республики Татарстан и Башкортостан.Всего по итогам внедрения и реализации комплекса ГТО к возрожденному физкультурно-спортивному движению страны присоединились более 13 миллионов россиян в возрасте от 6 лет и старше. Из них почти 8 миллионов человек приступили к выполнению нормативов комплекса в центрах тестирования.Реализация комплекса «ГТО» на территории РФ является также и одним из инструментов по выполнению федерального проекта «Спорт – норма жизни», входящий в состав национального проекта «Демография». Основной задачей этого федерального проекта является доведение до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Количество зарегистрированных пользователей на сайте ГТО:

1. Краснодарский край – 1 091 123

2. Московская область – 983 278

3. Республика Татарстан – 739 645

4. Москва – 602 493

5. Республика Башкортостан – 467 107

6. Челябинская область – 409 553

7. Кемеровская область – 387 300.