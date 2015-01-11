Коллектив НПО «Электромашина» получил Благодарственное письмо Президента РФ

Коллектив АО «НПО «Электромашина» получил Благодарственное письмо Президента Российской Федерации Владимира Путина к 100-летию отечественного танкостроения.Благодарность сотрудникам предприятия выражается «за большой вклад в разработку и создание новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу».Вековой юбилей отечественное танкостроение отметило 31 августа 2020 года. «Электромашина» была связана с танковой отраслью с момента образования завода в 1934 году в Москве. В те годы предприятие начало выпускать стартеры и другие электроагрегаты для создаваемых советских машин. С осени 1941 года, после эвакуации, «Электромашина» продолжила свою работу в Челябинске. В прошлом году объединение отметило свое 85-летие.Сегодня приоритетным направлением деятельности АО «НПО «Электромашина» является выпуск систем управления и электрического оборудования для нужд Министерства обороны. Продукция завода применяется на таких известных во всем мире машинах, как Т-72, Т-80, Т-90, БТР-80А, БМП, БМД. В целом НПО разработало свыше 500 серийных изделий, которые сегодня уже установлены более чем на 50 бронеобъектах.
Источник: АО «НПО «Электромашина»