На Южный Урал приедут известные писатели

Публичная библиотека приглашает всех любителей качественной литературы 25 и 26 сентября в Центр международной торговли. Именно там состоятся два масштабных культурных события этой осени – Южноуральская книжная ярмарка и Всероссийский литературный форум #РыжийФест. Хэдлайнерами встреч станут лауреаты престижных литературных премий, писатели, музыканты, а также критик, поэт и драматург. В конце сентября жители Челябинской области встретятся с лауреатами премии «Большая книга» Григорием Служителем
и Шамилем Идиатуллиным
, ведущим российским литературным критиком Галиной Юзефович
, а также поэтом, музыкантом и драматургом Константином Рубинским
.Гостями главного культурного события осени также станут: автор «хулиганского фэнтези» Дмитрий Емец
, писатель и драматург Сергей Носов
, детские авторы Светлана Лаврова
и Екатерина Матюшкина
, журналист и писатель Анна Матвеева
, режиссёр Юрий Быков
, литературный критик Константин Мильчин
.Творческая программа ярмарки будет наполнена большим количеством встреч с любимыми авторами, пишущими в разных жанрах и для разных аудиторий. Южноуральцам рекомендуют заранее ознакомиться с программой мероприятий
и пройти предварительную регистрацию.Челябинск – в числе первых городов, где Шамиль Идиатуллин, Екатерина Матюшкина, Константин Рубинский, Светлана Лаврова и Марина Степнова (она участвует онлайн) представят свои новые и долгожданные книги.Привезет в Челябинске новинку и известный писатель Алексей Иванов
– автор бестселлеров «Сердце Пармы», «Географ глобус пропил», «Хребет России», «Ёбург», «Тобол» выпустил новую книгу под названием «Быть Ивановым».Также на площадке #Люди пройдет панельная дискуссия «Развитие человеческого капитала в Челябинске». В полдень 26 сентября представители городской власти, бизнеса, науки и культуры обсудят, кто и как вкладывает в человеческий капитал Южного Урала и России сегодня, каковы наши культурные, профессиональные, символические капиталы, и как южноуральцы могут их нарастить, на что готовы обменять. Модератор панельной дискуссии – член правления Союза журналистов Челябинской области, руководитель издательского дома «Губерния» Сергей Филичкин
.Завершающее событие площадки – ток-шоу «Двойной портрет». Героями мероприятия станут актер, писатель, лауреат премий «Большая книга» и «Ясная Поляна» Григорий Служитель
и литературный критик, журналист, шеф-редактор проекта Storytel Константин Мильчин
. Им предстоит ответить на 100 блиц-вопросов на самые разные темы, касающиеся личности, ценностей, желаний, предпочтений, котиков и будущего всего человечества.В Центре международной торговли пройдетвыставка-продажа книг ведущих издательств и книготорговых организаций Урала и России, специализирующихся на выпуске литературы разных жанров: детской, художественной, краеведческой, деловой, научпопе или даже комиксах.