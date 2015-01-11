В Челябинске наградили новых Почетных граждан

По традиции в дни, когда Челябинск отмечает свой День рождения, в городе вручили знаки отличия новым Почетным гражданам. В этом году ими стали экс-начальник ГУВД Челябинской области Юрий Луконин и известный скульптор Вардкес Авакян.Юрий Луконин прошел славный путь от простого милиционера до начальника полицейского главка. Церемония награждения прошла во время торжественного построения полицейского гарнизона. 38 лет службы, за плечами посты начальника уголовного розыска, заместителя по криминальной милиции и начальника УВД региона.«Значительную часть своей жизни Юрий Луконин отдал служению Отечеству. Его жизнь, его трудовой путь являются примером. И очень правильно, что награждаем его мы перед всем гарнизоном. Ведь для сотрудников полиции именно он образец того, как нужно служить и работать», – подчеркнулаглава города Наталья Котова.
Источник: https://cheladmin.ru