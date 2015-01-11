В Челябинске наградили новых Почетных граждан

С 15 сентября «Уралэнергосбыт» возобновил работу всех офисов обслуживания в режиме видеоконсультирования. Потребители, как и прежде, могут прийти на очный прием и задать все накопившиеся вопросы. Общение с консультантом происходит посредством видеосвязи Подробнее