Информация о продаже билетов на рейс «Озерск – Челябинск»

Транспортное обслуживание жителей по маршруту Озерск – Челябинск на сегодняшний день осуществляет ООО «Планер». По данному маршруту осуществляются рейсы: в Челябинск на 6:00, 9:00, 15:00, 18:00 часов и в Озерск на 9:32, 15:30, 18:32, 21:35.

Новым перевозчиком ООО «Планер» был изменён адрес пункта продажи билетов. Он переехал из здания автовокзала (пр. Ленина,65) в здание по адресу пр. К.Маркса,33 (вход со стороны ГТС).

Начальная остановка - кинотеатр "Октябрь", площадь Ленина "Автостанция", ДК "Маяк". В обратном направлении: ДК "Маяк", площадь Ленина «Автостанция», гостиница «Урал». Телефон диспетчера 8 982 271-67-52.

Из Озерска в Челябинск автобус прибывает на автовокзал «Южные ворота» (ТК «Синегорье»). Из Челябинска автобус отправляется от вокзала «Южные ворота», заезжает на автовокзал «Центральный» (ДС «Юность») и на автовокзал «Северные ворота».

Кроме того, приобрести билеты на рейсы из Озерска в Челябинск можно, пройдя по ссылке: купить билеты онлайн