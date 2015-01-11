11 сентября стартовал районный этап голосования Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый»

Лучшего участкового уполномоченного полиции вашего муниципального образования вы можете выбрать до 20 сентября посредством онлайн-голосования в специальном разделе проекта "Народный участковый" на официальном сайте Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации. Для этого Вам необходимо проследовать по адресу 74.мвд.рф/konkurs/ну-2020-1-этап

Напоминаем, что перед началом голосования вы можете ознакомиться с анкетами участников, кликнув по Ф.И.О. интересующего Вас конкурсанта.

Наведите курсор мыши на фотографию одного из представленных ниже участников, за которого Вы желаете отдать свой голос.

Кликните по появившейся в центре фотографии кнопке "Проголосовать".

Авторизуйтесь в одной из представленных социальных сетей: "Одноклассники", "ВКонтакте" или "Фейсбук".

Нажмите кнопку "Проголосовать".

Управление МВД России по ЗАТО г. Озёрск представляет капитан полиции Муратов Роман Владимирович.

Ежедневная работа участкового уполномоченного полиции сложна и многогранна. С одной стороны – постоянная и непрерывная борьба с преступностью, требующая мужества, непреклонной воли и профессионального мастерства, с другой – постоянная забота о людях, о тех, кто живет и работает рядом.

С 2002 года Роман Владимирович начинал свою работу в органах внутренних дел с патрульно - постовой службы.

С 2013 поступил на службу участковым уполномоченным полиции Управления МВД России ЗАТО г. Озерск.

Сегодня капитан полиции Муратов является старшим участковым на участковом пункте полиции №4 с зоной обслуживания улиц Семенова и Музрукова.

Чаще всего к своему участковому жители города приходят с бытовыми проблемами. Очень много обращений поступает по гражданско – правовым вопросам.

Роман Владимирович смог добиться уважения и доверия граждан, проживающих на территории его обслуживания. Жители этого административного участка очень доброжелательно и с видимой благодарностью относятся как к работнику правоохранительных органов и как к человеку вообще.

Несмотря на сложность профессии и недостаток времени, так как рабочий день не нормирован и помощь участкового может потребоваться в любое время суток, семья Романа к его работе и занятости относится с пониманием и всегда его поддерживает.