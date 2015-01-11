Роспотребнадзор: Переболевшие COVID-19 могут быть заразны до 90 дней

Люди, переболевшие коронавирусом, могут быть заразны до трех месяцев – об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Российской академии наук.

«У нас есть наблюдения, в Российской Федерации, – вплоть до 48 дней, за рубежом есть наблюдения – до 90 дней. Человек, у которого нет симптомов, чувствует себя прекрасно, у него прекрасная кровь и все показатели, но вирус из носа он выделяет», – сказала Попова.+

Она добавила, при этом велик риск того, что вирус будет оставаться в функционально активном состоянии, то есть человек продолжает оставаться распространителем инфекции

Напомним, в Челябинской области на 15 сентября подтверждено 15 532 случая заболевания COVID-19; с начала пандемии выздоровели 12 198 человек, продолжают лечение 2 863 пациента. Скончались 429 человек.

https://dostup1.ru/medicine/Rospotrebnadzor-Perebolevshie-COVID-19-mogut-byt-zarazny-do-90-dney_129956.html