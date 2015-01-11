Текслер: Переход на дистанционное школьное обучение из-за коронавируса не планируется

Губернатор Алексей Текслер заявил, что в Челябинской области не планируется переход на дистанционное школьное обучение.

Глава региона 16 сентября в режиме видеоконференцсвязи провел совещание с главами муниципальных образований и членами правительства.

«Образовательные учреждения продолжат работать в штатном режиме, переход на дистанционное обучение не планируется. Все дети, контактные по коронавирусу или с выявленной инфекцией, уходят на вынужденную самоизоляцию. Для каждого ребенка (или группы детей) установлен индивидуальный учебный план – это позволит не выпадать из образовательного процесса», – прокомментировали в пресс-службе южноуральского правительства.+

Напомним, в сентябре COVID-19 выявлен уже у 32 школьников, по предписанию РОспотребнадзора на карантин закрыт один класс. Ранее было принято решение, что в южноуральских школах не будут отправлять на дистанционное обучение весь класс, в котором ученик заболел коронавирусной инфекцией. Предписания о самоизоляции Роспотребнадзор будет выдавать персонально: детям, которые сидят в непосредственной близости от заболевшего, а также его друзьям. Остальные будут продолжать учиться в обычном режиме с учетом противоэпидемических требований.

Всего на утро 16 сентября в Челябинской области подтверждены 15 тыс. 611 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 12 тыс. 243 пациента, продолжают лечение 2 893, скончались 433 южноуральца.

До 20 сентября продлен введенный в начале пандемии режим повышенной готовности. Это дало возможность продлить больничные листы гражданам старше 65 лет, которым рекомендована самоизоляция. В общественных местах продолжает действовать масочный режим.

https://dostup1.ru/society/Texler-Perehod-na-distantsionnoe-shkolnoe-obuchenie-iz-za-koronavirusa-ne-planiruetsya_129989.html