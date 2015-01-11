В Каслинском муниципальном районе открылась библиотека нового поколения

15 сентября состоялось открытие модернизированной Каслинской центральной детской библиотеки. Учреждение стало победителем отборочного конкурса и выиграло федеральный грант в размере 5 млн рублей в рамках нацпроекта «Культура».«Перед нами стоит очень важная задача – создать обновленную культурную среду для детей и молодежи в условиях малого исторического города. Каждый объект культуры особо ценен – он должен быть удобен, функционален и привлекателен для жителей. Исходя из этого, специалистами и создавался проект обновленной библиотеки», – подчеркнул глава Каслинского муниципального района Игорь Колышев.Эта библиотека профильная – обслуживает детей и подростков. Однако, среди ее пользователей есть и взрослые читатели. Также Каслинская центральная детская библиотека является проводником инновационных форм работы для сельских библиотек муниципального района.«Благодаря участию в национальном проекте «Культура» библиотека стала центром притяжения для жителей муниципального района, местом интеллектуального досуга для читателей всех возрастов. Я очень рада за коллег, ведь победа в таком престижном конкурсе – результат очень большого труда и слаженной командной работы коллектива», – рассказала директор ЧОУНБ, руководитель проектного офиса Наталья Диская.
Источник: ЧОУНБ