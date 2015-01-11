Военный прокурор разъясняет, куда обращаться по вопросам призыва

С 1 октября в Российской Федерации начнется призывная кампания.

Для рассмотрения обращений граждан и военнослужащих по всем вопросам, касающимся призывной кампании, порядка её прохождения и направления на альтернативную гражданскую службу, в 58 Военной прокуратуре гарнизона создан постоянно действующий консультативно-правовой центр.

Здесь вы можете получить консультацию по имеющимся вопросам, а также обратиться с заявлением на противоправные действия должностных лиц командования воинских частей Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации, дислоцированных в городах Екатеринбург, Нижний Тагил, закрытых административно-территориальных образованиях Озёрск, Снежинск, Новоуральск, Лесной и иных органов.

58 Военная прокуратура гарнизона располагается по адресу: город Екатеринбург, улица Луначарского, 215/2, телефон/факс: 8 (343) 254-04-55, адрес электронной почты: 1007@gvp.rsnet.ru.

По указанным контактам можно обращаться ежедневно.