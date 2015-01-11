Челябинец представил свое усовершенствованное приложение для больных диабетом на международном симпозиуме

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Челябинец Иван Волков, создавший мобильное приложение для больных диабетом, представил свое усовершенствованное изобретение в рамках международного симпозиума по биомедицинской инженерии, радиоэлектронике и информационным технологиям. Это международное мероприятие, по результатам которого был опубликован доклад о приложении «DiaMeter». В нем представители Южного Урала объяснили, чем их разработка выгодно отличается от аналогов, сообщает управление медиакоммуникаций и мониторинга ЮУрГУ.Для людей с диабетом доступно множество приложений, но не каждое может похвастаться полным набором необходимых функций: дневником диабета, анализом уровня сахара и углеводов, калькулятором инсулина. Выпускник ЮУрГУ объединил их все в приложение «DiaMeter». Он продолжает совершенствовать разработку, чтобы сделать ее максимально полезной для пользователей.«Последнее наше нововведение – калькулятор хлебных единиц, который могут пополнять сами пользователи приложения. На данный момент в базе находится уже 6200 продуктов. Также мы обновили дизайн приложения, теперь можно быстрее вводить данные о терапии диабета. На экране статистики видна не только динамика уровня сахара, но и конкретное количество углеводов и инсулина за определенный день или среднее за каждую неделю или месяц», – поделился Иван Волков.Важность этих функций отмечают пользователи. Диабет – неизлечимое заболевание, поэтому необходимо следить за его ходом и соблюдать рекомендации врачей. Превратить этот процесс в несложную рутину как раз помогает «DiaMeter».