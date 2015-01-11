Помогут сдержать эпидемию. Челябинцев приглашают пройти тесты на коронавирус

Роспотребнадзор Челябинской области приступает к новому этапу исследования коллективного иммунитета к коронавирусу. Для этого жителям региона предстоит массово сдать анализы.

Главная цель — выявить заболевших за последние два месяца и отследить динамику количества антител у тех, кто ранее перенес коронавирус. Речь идет о различных возрастных группах.

«Это позволит специалистам-эпидемиологам прогнозировать дальнейшее развитие эпидемии и планировать проведение профилактических мероприятий», — подчеркнули в региональном управлении Роспотребнадзора.

Правда, стать участником акции смогут только те, кто принимал участие в первом этапе исследования. Он проходил летом — с 29 июня по 3 июля. Добровольцы уже получили приглашения по телефонам или на электронную почту.

«Благодаря волонтерам, принявшим участие в исследовании, мы уже знаем, как формировался иммунитет к коронавирусу у жителей нашей области в начале эпидемии, и с вашей помощью мы сможем узнать больше. Повторное обследование не только покажет количество новых переболевших лиц, но и поможет ответить на вопрос: как сохраняется приобретенный иммунитет», — добавили в надзорном ведомстве.

Исследование подразумевает количественное определение иммуноглобулинов Gк вирусу SARS-CoV-2 — возбудителю новой инфекции.

По данным на сегодняшний день, 15 сентября, обстановка с коронавирусом в Челябинске и области такова: инфекцию подтвердили у 15,5 тыс. человек. За сутки прирост составил 77 случаев, в числе вновь заболевших пятеро школьников, скончались пять человек.

https://www.cheltv.ru/pomogut-sderzhat-epidemiyu/