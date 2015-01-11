2020-09-18YEKT11:00:00 | Губерния Промышленность Челябинской области наращивает производственные мощности В структуре промышленности Челябинской области наибольший удельный вес имеют обрабатывающие производства, индекс промышленного производства которых по итогам января–августа 2020 года составил 95%. Индекс производства в добыче полезных ископаемых составил 113,8%; в обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха – 86,3%; в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 105,8%.По данным Челябинскстата, в целом за указанный период индекс промышленного производства на Южном Урале составил 96%. Снижение уровня промышленного производства на 4 процентных пункта (далее - п.п.) по отношению к аналогичному периоду прошлого года обусловлено снижением в обрабатывающей отрасли на 5 п.п., в основном за счет сокращения металлургического производства на 12,2 п.п.При этом в помесячной динамике наметилась положительная тенденция. Так, в августе промышленное производство увеличилось на 8,3 п.п. относительно июля (индекс промышленного производства августа 2020 г к июлю 2020 г. - 108,3%), обрабатывающее производство показало рост на 7,1 п.п, в том числе металлургическое – на 6,4 п.п.Аналогичная ситуация сложилась и в обеспечении электроэнергией, газом и паром, кондиционировании воздуха: за 8 месяцев текущего года к аналогичному периоду прошлого года наблюдается снижение уровня промышленного производства в этих отраслях на 13,7 п.п. (индекс промышленного производства января-августа 2020 г. к январю-августу 2019 г. – 86,3%), при этом август к июлю отметился ростом на 9,5 п.п. (индекс промышленного производства августа 2020 г. к июлю 2020 г. – 109,5%)Вместе с тем, уже четвертый месяц подряд наращивает темпы роста добыча полезных ископаемых: индекс промышленного производства за 8 месяцев текущего года по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 113,8%, индекс промышленного производства за август 2020 к июлю 2020 г. – 114,4% (увеличение промышленного производства на 13,8 и 14,4 п.п. соответственно). Увеличение уже третий месяц подряд показывает и отрасль водоснабжения – индекс промышленного производства за 8 месяцев текущего года по отношению к аналогичному периоду прошлого года – 105,8%, индекс промышленного производства за август 2020 к июлю 2020 г. – 119,7% (увеличение на 5,8 и 19,7 п.п. соответственно).Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу хозяйствующих субъектов за январь-июнь 2020 года составил 131 468,8 тыс. рублей (в сопоставимых ценах к январю-июню 2019 года – 112,7%).***Специалисты Челябинскстата также проанализировали Индекс предпринимательской уверенности - качественный показатель, отражающий обобщенное состояние деловой активности и позволяющий по ответам руководителей крупных и средних организаций о прогнозе выпуска продукции, остатках и спросе на нее охарактеризовать экономическую деятельность промпредприятий и дать упреждающую информацию об изменениях экономических переменных. В августе 2020 года по сравнению с июлем 2020 года он снизился:– в добывающих производствах с 3% до 0%;– в обрабатывающих производствах с -2% до -6%.Текущую экономическую ситуацию в своей организации 84% руководителей добывающих производств считают удовлетворительной, по 8% - неудовлетворительной и благоприятной. В обрабатывающих производствах соответственно это 66% и 25% респондентов, остальные 9% называют её благоприятной.В перспективе на ближайшие полгода в добыче полезных ископаемых 62% опрошенных предполагают, что ситуация останется «без изменений», 38% - улучшится; в обрабатывающих производствах предполагается, что у 59% обследованных предприятий экономическая ситуация не изменится, у 27% - улучшится, у 14% - ухудшится.Среди факторов, ограничивающих, по мнению руководителей, рост производств, в добыче полезных ископаемых и обрабатывающих производствах преобладают: недостаточный спрос на продукцию их предприятий на внутреннем рынке, неопределенность экономической ситуации, высокие налоги и недостаток финансовых средств.***Если говорить о ценах на промышленные товары, индекс цен производителей промышленных товаров в августе 2020 года по отношению к декабрю 2019 года составил 103% (увеличение на 3 п.п.), а в августе к июлю 2020 года – на 1,1 п.п.Наибольший рост продемонстрировал индекс цен производителей в обеспечении электроэнергией, газом и паром – на 5,6 п.п. и на 1,4 п.п. соответственно.Индекс цен в обрабатывающей отрасли за отчетный период также увеличился – на 3,5 п.п., а за август к июлю – на 1,2 п.п.Сфера водоснабжения и водоотведения отметилась одинаковым ростом индекса цен как за отчетный период, так и к предыдущему месяцу – 0,7% п.п.В добыче полезных ископаемых индекс цен снизился на 7,6 п.п., но в помесячной динамике отмечен рост на 0,4 п.п.В целом для экономики региона рост реальных цен производителей – хороший знак. Промышленность производит не только потребительские товары, но и многочисленную продукцию для других предприятий. Рост цен на нее говорит об устойчивом спросе, а значит, и о стабильности бизнес-процессов в регионе. AzAzA 2020-09-18YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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