2020-09-18YEKT11:00:00 | Губерния В Челябинской области будут решены проблемы еще 70 дольщиков Источник: Пресс-служба правительства Челябинской области









Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков под руководством заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина принял решение о восстановлении прав пострадавших дольщиков, среди которых жители Челябинской области. Набсовет постановил достроить дом компании ООО «Инман» - 70 дольщиков из Копейска смогут получить свое жилье. «Приняли решение по домам сразу в 10 регионах, что поможет восстановить в правах более 4,3 тысяч человек. Очень важно сейчас не сбавлять обороты. Призываю регионы еще активнее включаться в работу. Я уже вижу, коллеги докладывают, что процесс пошел активнее, многие регионы на самом высоком уровне оказывают содействие в решении проблемы обманутых дольщиков. Механизмы Фонда защиты прав дольщиков, в свою очередь, доказали уже свою эффективность», – заявил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.Всего наблюдательный совет рассмотрел ситуацию с 33 проблемными домами из разных регионов, среди них долгострой ООО «Инман» (г. Копейск, Фонвизина,7). Фонд принял решение завершить строительство этого дома, квартиры в котором ждут 70 дольщиков. Дополнительную информацию по принятым решениям дольщики ООО «Инман» могут узнать на сайте Фонда защиты прав дольщиков Алексей Текслер держит ситуацию с долгостроями на личном контроле. Он неоднократно обращался к зампреду правительства РФ Марату Хуснуллину и представителям АО «Дом.РФ» с просьбой ускорить вопрос рассмотрения объектов Челябинской области наблюдательным советом Фонда.Региональный минстрой также в ежедневном режиме совместно с Фондом решает вопрос по долгостроям. Челябинская область одной из первых создала региональный Фонд помощи дольщикам. Более 200 миллионов рублей в 2019 году было предусмотрено в бюджете на решение проблем с незавершенными домами. В этом году еще 537,9 миллионов рублей из областного бюджета предусмотрено на эти цели.По закону эти деньги регион должен передать в АО «Дом.РФ» после принятия Наблюдательным советом Фонда решения о достройке домов или выплате компенсаций дольщикам. Остальная часть средств выделяется из федерального бюджета.В конце 2019 года Фонд принял решение по дому ЖСК «Доватора, 46» в Челябинске. Строительные работы по нему планируется начать уже в этом году. В марте 2020 года наблюдательный совет принял решение по дому «Жилищной инвестиционной компании» в Миассе. Компенсационные выплаты получили 108 семей.В июле 2020 года набсовет принял решение достраивать четыре проблемных дома застройщика-банкрота СК «Радуга» - стр. 2.2, стр. 20.2-1, 20.2-2, дом №6 СК «Дедал–Комид». Еще по трем домам СК «Радуга» решено выплатить компенсации: стр. 21.1-1, 21.1-2, 21.2-1. Выплаты получат 49 дольщиков. Источник: Пресс-служба правительства Челябинской областиНаблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков под руководством заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина принял решение о восстановлении прав пострадавших дольщиков, среди которых жители Челябинской области. Набсовет постановил достроить дом компании ООО «Инман» - 70 дольщиков из Копейска смогут получить свое жилье. «Приняли решение по домам сразу в 10 регионах, что поможет восстановить в правах более 4,3 тысяч человек. Очень важно сейчас не сбавлять обороты. Призываю регионы еще активнее включаться в работу. Я уже вижу, коллеги докладывают, что процесс пошел активнее, многие регионы на самом высоком уровне оказывают содействие в решении проблемы обманутых дольщиков. Механизмы Фонда защиты прав дольщиков, в свою очередь, доказали уже свою эффективность», – заявил заместитель председателя Правительства Российской Федерации.Всего наблюдательный совет рассмотрел ситуацию с 33 проблемными домами из разных регионов, среди них долгострой ООО «Инман» (г. Копейск, Фонвизина,7). Фонд принял решение завершить строительство этого дома, квартиры в котором ждут 70 дольщиков. Дополнительную информацию по принятым решениям дольщики ООО «Инман» могут узнать на сайте Фонда защиты прав дольщиков фонд214.рф в карточке объекта.Строительство дома было приостановлено в 2017 году. Застройщик ООО «Инман», входящий в группу компаний «Серебряный ключ», был признан банкротом. После этого власти Челябинской области направили документы по дому в Фонд защиты прав дольщиков для дальнейшего решения о его достройке или выплате компенсаций пострадавшим дольщикам.Губернатор Челябинской областидержит ситуацию с долгостроями на личном контроле. Он неоднократно обращался к зампреду правительства РФ Марату Хуснуллину и представителям АО «Дом.РФ» с просьбой ускорить вопрос рассмотрения объектов Челябинской области наблюдательным советом Фонда.Региональный минстрой также в ежедневном режиме совместно с Фондом решает вопрос по долгостроям. Челябинская область одной из первых создала региональный Фонд помощи дольщикам. Более 200 миллионов рублей в 2019 году было предусмотрено в бюджете на решение проблем с незавершенными домами. В этом году еще 537,9 миллионов рублей из областного бюджета предусмотрено на эти цели.По закону эти деньги регион должен передать в АО «Дом.РФ» после принятия Наблюдательным советом Фонда решения о достройке домов или выплате компенсаций дольщикам. Остальная часть средств выделяется из федерального бюджета.В конце 2019 года Фонд принял решение по дому ЖСК «Доватора, 46» в Челябинске. Строительные работы по нему планируется начать уже в этом году. В марте 2020 года наблюдательный совет принял решение по дому «Жилищной инвестиционной компании» в Миассе. Компенсационные выплаты получили 108 семей.В июле 2020 года набсовет принял решение достраивать четыре проблемных дома застройщика-банкрота СК «Радуга» - стр. 2.2, стр. 20.2-1, 20.2-2, дом №6 СК «Дедал–Комид». Еще по трем домам СК «Радуга» решено выплатить компенсации: стр. 21.1-1, 21.1-2, 21.2-1. Выплаты получат 49 дольщиков. AzAzA 2020-09-18YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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