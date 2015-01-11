2020-09-18YEKT11:00:00 | Губерния В Челябинской области открываются образовательные «Точки роста» Источник: Министерство образования и науки









С сентября 2020 года в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в сельской местности региона начинают работу Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста». Проект рассчитан на два этапа. Уже в текущем году на Южном Урале заработают 32 центра, в которых будут заниматься более 15 тысяч детей.Работа по созданию сети «Точек роста» продолжится до 2021 года. Центры образования цифрового и гуманитарного профилей появятся в муниципальных районах Челябинской области, а их общее количество достигнет 50.«Проект предоставляет возможность устранить, назовем это так, - цифровое и технологическое неравенство. Теперь и сельские ребята получат возможность сформировать современные технологические и гуманитарные навыки и открыть для себя совершенно иные возможности», - считает первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.На базе центров планируется реализация не только общеобразовательных программ по предметным областям «Технология», «Информатика», «ОБЖ» с обновленным содержанием и материально-технической базой, но и программ дополнительного образования по IT-технологиям, медиатворчеству, шахматному образованию, проектной и внеурочной деятельности, а также социокультурные мероприятия.Работа «Точек роста» будет выстроена по четкому расписанию: в первую половину дня на их базе предполагаются уроки по трем обозначенным предметам, а после ребят ждут занятия в рамках внеурочной деятельности, деловые игры, тренинги. Помимо овладения новыми знаниями и компетенциями, работа в условиях коворкинг-центра позволит детям и подросткам совершенствовать коммуникативные навыки, креативность, стратегическое и пространственное мышление, психологическую устойчивость в стрессовых ситуациях.«Точки роста» призваны обеспечить 100%-ный охват учащихся региона новыми методами обучения и воспитания по обозначенным предметным областям, не менее 70% школьников смогут заниматься дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства.«Какое оборудование будет использоваться в «Точках роста»? По предметной области «Информатика» школа получила новенькие ноутбуки. Навыки оказания первой медпомощи ребята будут отрабатывать в классе при помощи современных тренажеров-манекенов. Еще мы получили 3D-принтер со всеми расходными материалами, четыре квадрокоптера, шлем виртуальной реальности, видеокамеру, фотоаппарат и много различных инструментов для изучения предметной области «Технология». Все это оснащение позволит сформировать у ребят такие совершенно новые для них компетенции, как 3D-моделирование, прототипирование, компьютерное черчение, технологии цифрового пространства», - рассказала директор МБОУ «Клястицкая общеобразовательная школа» (Троицкий район) Альфия Рожкова.Педагоги цендров прошли два этапа подготовки, приняв участие в дистанционном обучении, а затем на практике освоили новые технологии в детском технопарке «Кванториум»: научились работать с 3D-принтером, управлять квадрокомптером и многое другое. Многие из них столкнулись с такими задачами впервые, но страх перед новым уже преодолел азарт. Теперь в нетерпении и взрослые, и дети. Источник: Министерство образования и наукиС сентября 2020 года в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в сельской местности региона начинают работу Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста». Проект рассчитан на два этапа. Уже в текущем году на Южном Урале заработают 32 центра, в которых будут заниматься более 15 тысяч детей.Работа по созданию сети «Точек роста» продолжится до 2021 года. Центры образования цифрового и гуманитарного профилей появятся в муниципальных районах Челябинской области, а их общее количество достигнет 50.«Проект предоставляет возможность устранить, назовем это так, - цифровое и технологическое неравенство. Теперь и сельские ребята получат возможность сформировать современные технологические и гуманитарные навыки и открыть для себя совершенно иные возможности», - считает первый заместитель министра образования и науки Челябинской областиНа базе центров планируется реализация не только общеобразовательных программ по предметным областям «Технология», «Информатика», «ОБЖ» с обновленным содержанием и материально-технической базой, но и программ дополнительного образования по IT-технологиям, медиатворчеству, шахматному образованию, проектной и внеурочной деятельности, а также социокультурные мероприятия.Работа «Точек роста» будет выстроена по четкому расписанию: в первую половину дня на их базе предполагаются уроки по трем обозначенным предметам, а после ребят ждут занятия в рамках внеурочной деятельности, деловые игры, тренинги. Помимо овладения новыми знаниями и компетенциями, работа в условиях коворкинг-центра позволит детям и подросткам совершенствовать коммуникативные навыки, креативность, стратегическое и пространственное мышление, психологическую устойчивость в стрессовых ситуациях.«Точки роста» призваны обеспечить 100%-ный охват учащихся региона новыми методами обучения и воспитания по обозначенным предметным областям, не менее 70% школьников смогут заниматься дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства.«Какое оборудование будет использоваться в «Точках роста»? По предметной области «Информатика» школа получила новенькие ноутбуки. Навыки оказания первой медпомощи ребята будут отрабатывать в классе при помощи современных тренажеров-манекенов. Еще мы получили 3D-принтер со всеми расходными материалами, четыре квадрокоптера, шлем виртуальной реальности, видеокамеру, фотоаппарат и много различных инструментов для изучения предметной области «Технология». Все это оснащение позволит сформировать у ребят такие совершенно новые для них компетенции, как 3D-моделирование, прототипирование, компьютерное черчение, технологии цифрового пространства», - рассказала директор МБОУ «Клястицкая общеобразовательная школа» (Троицкий район)Педагоги цендров прошли два этапа подготовки, приняв участие в дистанционном обучении, а затем на практике освоили новые технологии в детском технопарке «Кванториум»: научились работать с 3D-принтером, управлять квадрокомптером и многое другое. Многие из них столкнулись с такими задачами впервые, но страх перед новым уже преодолел азарт. Теперь в нетерпении и взрослые, и дети. AzAzA 2020-09-18YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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