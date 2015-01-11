Росатом чествует своих ветеранов

В этом году юбилей отрасли отмечает вся страна. Госкорпорация "Росатом" проводит большую программу юбилейных мероприятий, в рамках которых каждому ветерану будет вручена медаль, выпущенная специально к юбилею отрасли.
17 сентября церемонию чествования и награждения ветеранов в Озерске открыл председатель межрегионального общественного движения ветеранов атомной энергетики и промышленности России Владимир Огнев. В своём приветственном слове он напомнил об истории отрасли, о выдающихся личностях, создателях Атомного проекта, подчеркнул значение ядерного оружейного комплекса в судьбе России, а также рассказал о современных достижениях отрасли, о новых проектах в Арктике, о развитии атомного ледокольного флота, он особо отметил, что многое зависит от трудового вклада каждого специалиста.
– Создание ядерного оружия – это целая эпоха, которую невозможно представить без вашего города, в котором всё начиналось, который совершенно справедливо называется сердцем атомной отрасли, – обратился Владимир Огнев к озерским ветеранам. – Перед учёными, инженерами и строителями была поставлена задача по важности и ответственности равная задаче военного времени, и они сделали всё возможное, чтобы из поколения победителей стать поколением созидателей. Этот победный дух стал залогом новой трудовой победы. В ходе реализации атомного проекта были созданы новые города и новые направления науки. Мы выстояли и обеспечили мир на планете.
В этот день со сцены дворца культуры ветеранов также поздравили председатель Собрания депутатов округа Андрей Кузнеченков, представитель службы по управлению персоналом ФГУП «ПО «Маяк» Елена Алеха и председатель профсоюзного комитета ФГУП «ПО «Маяк» Максим Чубенко.
Церемония награждения была продолжена концертной программой с участием артистов Москонцерта. Для озерчан выступили солисты Ирина Суханова, Александр Гладков, Диана Савельева и народный артист РФ
Василий Овсянников.
Фото Александра Абросимова.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа