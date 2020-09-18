Первый снег, заморозки и шквал – погода на 21 сентября на Урале

Синоптики выпустили предупреждение об ухудшении погоды в Челябинской области – циклон, проходящий по территории региона, по полной программе обеспечит южноуральцев осадками, ветром и чувствительным похолоданием.

Западный ветер уже сегодня, 20 сентября, усилится до штормовых значений – 20-25 метров в секунду, в понедельник, 21-го, синоптики прогнозируют порывы до 17-22 м/с.

На Южном Урале будет облачно с прояснением, сегодня ночью и завтра днем пройдут небольшие, местами умеренные дожди, в горах – с мокрым снегом, в горных районах местами установление временного снежного покрова, ночью и утром возможны гололедные явления

Атмосферное давление остается низким – 721-730 мм ртутного столба при норме 741 мм.

Температура воздуха в Челябинской области в понедельник ночью будет около 1-6 градусов со знаком «плюс», местами – заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 3; днем будет 5-10 градусов, на юге максимум до 13-ти.

https://dostup1.ru/society/Pervyy-sneg-zamorozki-i-shkval--pogoda-na-21-sentyabrya-na-Urale_130074.html