В индустриальном парке «Малая Сосновка» появится новый резидент

На площадке «Территории Бизнеса» состоялся экспертный совет, в повестку которого вошло обсуждение реализации инвестиционного проекта торгового дома «Комфорт» в индустриальном парке «Малая Сосновка». Предприятие производит продукцию санитарно-гигиенического и бытового назначения. Новое размещение позволит ему повысить объемы производства, увеличить выручку и создать более 130 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций в организацию производства составит 222 млн рублей, большая часть из которых – собственные средства компании.«Над запуском этого проекта работают три структуры. Сначала компания обратилась в «Территорию Бизнеса», одной из задач которой является сопровождение инвестиционных проектов. Здесь инвестору помогли проработать бизнес-план. Далее проект поддержал Фонд развития промышленности: компания получила заём на сумму 42,1 млн рублей на новое оборудование. Теперь инвестор взаимодействует с индустриальным парком «Малая Сосновка». Такая кооперация институтов развития дает хорошие результаты», – прокомментировала первый заместитель министра экономического развития Челябинской области Ирина Акбашева.В 2019 году «Комфорт» стал первым в области предприятием-участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» под региональным управлением. Мероприятия по повышению производительности труда там реализовывали сотрудники Регионального центра компетенций, созданного на базе ФРП Челябинской области.В настоящий момент для реализации проекта уже выбран участок в 6 гектаров. Размещение производства здесь стало возможным благодаря решению инвестсовета при губернаторе о расширении территории индустриального парка, принятому в марте этого года.Участники встречи обсудили инфраструктуру проекта, поэтапность его реализации, необходимые ресурсы. Следующий шаг – подписание соглашения с «Малой Сосновкой».Торговый дом «Комфорт» станет ее пятым резидентом.