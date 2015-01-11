На чемпионате УрФО выступили звезды южноуральского дзюдо

В соревнованиях, прошедших в минувшие выходные в Центре олимпийской подготовки по дзюдо, приняли участие сильнейшие южноуральские спортсмены. На их счету 15 медалей, в том числе пять золотых. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с супругой Ириной посетили чемпионат УрФО по дзюдо. Глава региона вручил удостоверение и знак «Почетный гражданин Челябинской области» легендарному тренеру по дзюдо Александру Миллеру, который в этот день принимал поздравления с 70-летием.«В нашем регионе любят и ценят этот мужественный, очень красивый вид спорта. Мы уже принимали чемпионаты Европы и мира. Надеюсь, что в ближайшие годы сможем провести в области большое спортивное событие по дзюдо», – подчеркнул Алексей Текслер.Чемпионат УрФО в Центре олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени А.Е. Миллера собрал 211 участников из Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, в их числе – 6 мастеров спорта России международного класса.
Источник: Людмила Ковалева («Южноуральская панорама»)